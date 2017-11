El chef Iván Domínguez sorprende con su propuesta en Martín Códax

Las instalaciones de Bodegas Martín Códax acogieron ayer por la mañana un “showcooking” a cargo de Iván Domínguez que estuvo acompañado de la mariscadora Victoria Oubiña, el percebeiro Joaquín San Miguel, el marinero Isidro Mariño y el viticultor Ramiro Aragunde.

Los protagonistas de la campaña publicitaria “Fillos do Atlántico” de la cooperativa vitivinícola Martín Códax no se quisieron perder la celebración del Día Europeo del Enoturismo. No fue la única sorpresa de la jornada, el acto acogió la presentación del nuevo espumoso Martín Códax.

Iván Domínguez, director gastronómico del grupo Amicalia elaboró en directo cinco platos que el público pudo degustar acompañados de los cinco principales vinos de la bodega: Martín Códax, Organistrum, Martín Códax Vindel, Martín Códax Lías y Martín Códax Gallaecia”.

En la cita también estuvieron el panadero Eladio Pazos, y el pastelero Ariel Mendizábal. Y es que durante la jornada elaboraron pan con agua marina que luego pudieron los asistentes pudieron llevarse a sus casas.



El primero de los platos del “showcooking” fue un rubio guisado con crema de clementinas que se acompañó con el vino Martín Códax Gallaecia. El segundo plato, “Fabas de Lourenzá y almejas de Cambados” estuvo acompañado con un Martín Códax Lías. Para el tercero se eligió “Xarda lañada y ahumada con acículas de pino y crema de grelos fermentados” que maridaron con un Organistrum. El cuarto plato, “Percebes a la sal de alga”, con el albariño Martín Códax Vindel como complemento. Para el postre Iván Domínguez contó con la colaboración de Ariel Mendizábal, y deleitaron al público con “Orballo de Martín Códax”.

Por otro lado, la Ruta do Viño Rías Baixas, integrada en el Club de Producto de las Rutas del Vino de España, conmemoró también ayer el Día Europeo del Enoturismo con su VI Cata Amateur.

A esta cita, celebrada en el Salón de Congresos y Exposiciones José Peña de Cambados, acudieron un total de 86 personas que pusieron a prueba sus dotes de catadores.

En esta ocasión, sólo fueron cuatro los ganadores del concurso. Mónica Alba, María José Losada, Susana Pérez y Juan José Pan recibieron su correspondiente diploma acreditativo de catadores de la Ruta do Viño Rías Baixas. Todos ellos fueron capaces de acertar, en la fase de cata a ciegas, tres de los cinco vinos degustados durante el certamen.

Además, entre los vencedores se sorteó un enopack compuesto por una sesión de vinoterapia y una visita a una bodega en la Ruta do Viño Rías Baixas, que se llevó María José Losada.