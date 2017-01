El ciclo de teatro infantil vuelve a A Xuventude con un mes de espectáculos de variada temática

El ciclo de teatro infantil y familiar “Domingo ás 18 horas” regresa este fin de semana al Auditorio da Xuventude con un mes de representaciones. La compañía Elefante Elegante inaugurará la temporada con su obra “Danza da choiva”, un espectáculo con “efectos cómicos, plásticos e poéticos que divirten e fascinan” a grandes y niños de a partir de tres años de edad.

Como es habitual, el programa se desarrollará todos los domingos y las entradas tendrán un coste de 3,5 euros, la normal, y de 2,5 euros la reducida, es decir, para menores de 65 años y de 18, pensionistas, jubilados, desempleados y estudiantes. Del mismo modo y como su propio nombre indica, las funciones comenzarán a las 18 horas, en el auditorio.

La primera tendrá lugar este domingo, 29, con “Danza da choiva” –interpretada por Gonçalo Guerreiro y María Torres– y le seguirán “Aventuras e desventuras duha espiña de toxo chamada Berenguela” (5 de febrero). Esta cuenta la historia de una espina que se ve inmersa en una discusión para señalar “unha forte crítica social, a do abuso do poder, nunha sociedade na que os humildes sempre perden diante dos privilexiados”, según la compañía Trinketrinke Teatro.

La próxima función, el domingo 12, tendrá lugar de la mando de Os Monicreques de Kukas con “O encoro enmeigado (nas Fragas do Eume)” y con el objetivo de “espertar entre os espectadores, sobre todo os máis novos, o respecto polo medio ambiente”. Los personajes estarán interpretados por marionetas de unos 50 centímetros .

El broche final del ciclo “Domingo ás 18 horas” lo pondrá Baobab Teatro con su “O lobo e a lúa”, que recibió un Premio Barriga Verde. “Se trata de un espectáculo tenro, acolledor e divertido” y con una duración de 45 minutos.

La mayoría de obras están pensadas para niños de a partir de tres años de edad y para la asistencia con sus familias. De hecho, otro de los objetivos de la Concejalía de Cultura de Víctor Caamaño es ofrecer un tiempo de ocio conjunto.