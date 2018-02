Cientos de personas trasladan su “dolor” a la familia Quer en el “último recuerdo” a Diana en A Pobra

Cientos de personas de A Pobra do Caramiñal y de otros puntos de la comarca de O Barbanza abarrotaron ayer la iglesia de Santiago do Deán para acompañar en su “dolor” a Juan Carlos Quer que, en nombre de toda su familia, ha querido organizar en este municipio su “último recuerdo” a Diana.

El acto, que el padre de la joven madrileña ideó también como una muestra de agradecimiento por la “solidaridad” recibida del pueblo gallego, se inició con una misa en recuerdo de Diana, a la que siguió un acto ciudadano a las puertas de la iglesia.

Cientos de personas desplazadas para recordar a la joven dejaron pequeño el espacio del homenaje, en el que participaron numerosas personalidades, entre ellas el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, así como mandos de Guardia Civil y personal de Protección Civil en representación de los integrantes del dispositivo que durante 500 días trató de dar con la joven.

Fueron muchas las muestras de emotividad que se vieron en el interior y el exterior de la iglesia, donde una fotografía de Diana Quer presidió el acto, amenizado con la interpretación de Negra Sombra y Yesterday. También hubo tiempo para el recuerdo de otras víctimas, como Mari Luz Cortés, cuyo padre ha participado en el homenaje.

“Qué difícil”, comenzó Juan Carlos Quer su intervención en el acto, en la que ha reiterado agradecimientos para fuerzas del Estado, vecinos y voluntarios por su “solidaridad” durante este periodo y ha recordado que el mensaje de su hija ha servido para que la sociedad “diga basta ya” a este tipo de violencia.

El padre de Diana ha destacado el “trabajo infatigable de la Guardia Civil”, cuyo papel es “cuidar” de los ciudadanos, así como a los cuerpos de emergencias que “intentaron localizar” a la joven y a las “personas que espontáneamente salieron a la calle” para acompañar a su familia. “El mensaje de Diana ha sido de tal nivel de potencia que se ha metido en el hogar de todas las personas de este país”, ha dicho.

Con este acto, Juan Carlos Quer ha querido volver para recordar a Diana en el lugar en el que él y su familia fueron “tan felices” durante sus veraneos, y donde “tanta acogida, tanta hospitalidad, tanto calor y tanta belleza natural” han podido “disfrutar”. Por ello, y por la actitud de toda la comarca, ha agradecido “de corazón” la solidaridad, que ha hecho que “los 500 días fuesen algo más llevaderos”. “Fuimos felices y seguiremos viniendo a Galicia, más acogidos que aquí no vamos a estar en ningún lugar”, apuntó Juan Carlos Quer, que ha animado a los españoles a que visiten la “extraordinaria comunidad” de Galicia.

El alcalde de A Pobra, Xosé Lois Piñeiro, fue el encargado de abrir el acto, dando las gracias a los distintos cuerpos que prestaron su trabajo y su esfuerzo en “aquellos días duros” de rastreos en los que se vivió en la zona una “auténtica demostración de solidaridad”. Tras trasladar a la familia Quer el “enorme dolor” que sufre toda la comarca, el regidor hizo un llamamiento a toda la sociedad para “librarse de esta horrenda lacra que es la violencia contra la mujer”.

“Las mujeres tienen derecho, todas ellas, a vivir en un mundo donde puedan pasear tranquilas”, indicó Piñeiro, para quien, en la desaparición de Diana Quer no debería haberse “previsto” nada más que “una sociedad justa”. “Hay mucho que hacer, pero lo tenemos que hacer todos y cada uno de los que formamos parte de la sociedad”, concluyó.

Durante el breve acto de homenaje, en el que una joven ha leído un poema sobre el “veneno letal del machismo”, también ha intervenido un portavoz de Protección Civil, quien ha garantizado que los efectivos hicieron “todo lo que estuvo” en sus manos para que “esta terrible historia acabase en otro desenlace”. “Todos tenemos que actuar contra la violencia”, destacó.