La Ciudad del Vino suma y sigue con la jornada “Gastrosexología del albariño”

Cambados ya ha entrado de lleno en la programación de Ciudad Europea del Vino con actividades prácticamente todas las semanas del año, siendo las más próximas las jornadas “Gastrosexología del albariño” y “Melloras e innovación para a viticultura do século XXI”, de tipo técnico. Lo hace tras la gala de apertura del domingo que resultó un éxito, a pesar de la ausencia del PP cambadés que para la alcaldesa, Fátima Abal, fue un “desprecio”; y de altos cargos de la Xunta, calificada por el edil de Enoturismo, José Ramón Abal Varela, de “erro monumental”.



Con todo, ambos mandatarios quisieron ayer alejarse de la polémica institucional para centrarse en las celebraciones, presentando nuevas actividades. La regidora lo hizo junto a la psicóloga y gastrosexóloga, Mónica Novas, que este sábado explicará en Peña los “mecanismos psicolóxicos que fan que un prato dea máis ou menos pracer” en su degustación e incluso en su preparación, además de “desmitificar” el tema de los afrodisíacos y para que los asistentes puedan después estimular sus sentidos.



despertar los sentidos

Para ello se servirá de películas y, por supuesto, de degustaciones de aguardientes y licores con DO gallega, miel de la IXP y albariños de Terras de Lantaño, Santiago Roma, Albamar, Lagar de Besada y Eidosela –ayer les acompañaron algunos de sus representantes–. Las elaboraciones correrán a cargo del barman Jose Soto y el barista Óscar de Toro. La inscripción es gratuita, pero solo hay 50 plazas y es necesario anotarse previamente en la oficina de turismo o a través de su correo turismo@cambados.es.



La alcaldesa explicó que es una actividad novedosa en Cambados, pero no en otras localidades, donde “tivo moito éxito”. También respondió a preguntas de los medios sobre el resultado de la gala. “Ao meu entender foi un éxito”, explicó y, de hecho, Peña se quedó pequeño para acoger a todos los asistentes, entre los que finalmente sí hubo representación de la DO Rías Baixas, en la persona de su secretario general, Ramón Huidobro.



En cuanto a las ausencias políticas, la regidora destacó la presencia de dos representantes de la Xunta, “ás que lle estou moi agradecida” la asistencia, y se lamentó especialmente de las “sillas baleiras” de los concejales del PP cambadés: “É un desprecio ao pobo”, declaró. También calificó de “pobres” sus excusas de una invitación tardía, asegurando que fueron avisados por correo dos días antes, llamados por funcionarios y “non colleron o teléfono” y, en última instancia, se remitió un mensaje de “Whatsapp” a su portavoz, Luis Aragunde. “E o leu porque aparecía o dobre ‘chek’ azul”; un modo de notificar al emisor la lectura de un mensaje.



En cuanto a la presidenta provincial, Carmela Silva, explicó que tuvo que acudir a un acto de partido a Madrid, al que ella misma fue, saliendo de viaje tras la celebración, pero “a implicación da Deputación é indiscutible”. Así recordó su aportación económica y anunció eventos para los próximos días en los que promocionará la Ciudad del Vino (en Lisboa y Vigo).



Por su parte, Abal Varela interpreta la postura del gobierno gallego como ganas de convertir el nombramiento en un “campo de batalla político” y “non vou entrar” en su “empeño de crear polémica”, manifestó. No obstante, considera que fue “un erro monumental” no enviar a altos cargos –estaba invitado el presidente, entre otros– porque sirve de promoción al “sector vinícola e enoturístico, que son fundamentais”.



El edil considera que “Cambados deu moi boa imaxe” a los directivos de Acevin y Recevin –impulsora de este título– y agradeció la implicación de los vecinos y los trabajadores.