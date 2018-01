La Cofradía abrirá su propia planta de eviscerado de vieira en Tragove

La Cofradía de Pescadores San Antonio de Cambados convertirá la nave de moluscos de Tragove en una planta de evisceración, envasado y congelación de vieira mediante una inversión de 234.762 euros, de los cuales, 172.797 euros proceden de una ayuda concedida a través del GALP Ría de Arousa.

Las instalaciones llevan más de dos años sin actividad ante la necesidad de una importante inyección de dinero para que cumpliera los planes del Pósito. Esto es convertirla en una planta de eviscerado de vieira procedente de la ría arousana, pero también de la pontevedresa; un paso obligatorio para poder vender este molusco con todas las garantías sanitarias y legales.

Según el proyecto, la nave contará con tras zonas: una para la recepción y depuración del producto, otra para su procesado y eviscerado y otra para cámaras, envasado y expedición. También contempla la instalación de un sistema de depuración de agua en circuito cerrado, equipos y mesas de trabajo para las labores de evisceración; un túnel de congelación para almacenar y vender producto a lo largo del año –fuera de la campaña de extracción–;y cámaras con estanterías para el aprovechamiento del espacio.



Futuro de Porto de Cambados

La compra de todo este equipamiento y la preparación del recinto se ejecutará con una inversión de 234.762 euros, pero la Cofradía presentó el proyecto a la convocatoria de los GALP y ha conseguido una subvención de 172.797 euros procedentes de fondos europeos FEMP.

El Pósito señala que esta iniciativa “permitirá consolidar o emprego máis continuado e a creación de emprego de forma indirecta na zona de influencia en épocas de campaña”, pero también que hará más eficiente la extracción de vieira: “Xerando un valor engadido e reducindo costes derivados da contratación a terceiros do procesado”.

Hasta ahora, el preparado de este molusco se realizaba en la nave de Mariscos Veiro, socio de la Cofradía en la empresa Porto de Cambados puesta en marcha hace un lustro para obtener mayores beneficios para el sector y, de hecho, la entidad de pescadores es la accionista mayoritaria. Sin embargo, siempre existió la intención de contar con una planta propia y todavía no se ha decidido cómo se llevará a cabo, pero la relación empresarial terminaría una vez abra esta.

El patrón mayor, Ruperto Costa, no quiso adelantar acontecimientos y se limitó a señalar que no hay nada cerrado. Sí avanzó que es posible que la campaña de extracción se inicie a mediados de mes. Se está retrasando porque no hay recurso grande.