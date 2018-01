La Cofradía tramita una patente para registrar la centolla de O Grove

La Cofradía de San Martiño ya ha comenzado a dar los pasos para dotar a la centolla de O Grove de un distintivo propio, un sello que identifique el crustáceo meco y que certifique su calidad. Ese es uno de los objetivos que se marcó desde su llegada la directiva del pósito con Antonio Otero al frente y confía que se haga realidad en los próximos meses.

La Cofradía realizó un primer registro en agosto de 2016 con la marca “Centolo do Grove”, pero fue rechazada por su carácter genérico. El pósito lo volvió a intentar una vez más en noviembre de 2017 con “Centolo do Grove. Cofradía de Pescadores San Martiño de O Grove” y ahora se encuentra a la espera de que sea aceptado.

El patrón mayor meco, Antonio Otero, señala que “cremos que nesta ocasión si que se vai poder rexistrar sen problema e será sen dúbida un paso moi importante para a nosa centola”.

Este es, sin duda, un importante paso para una futura certificación de la centolla meca con una campaña de comercialización propia. “Vamos ir paso a paso. O primeiro é rexistrar un selo e logo irase vendo como identificala no mercado no día a día”, apunta el patrón mayor.

El sello que se puede consultar en la Oficina de Patentes consta del dibujo de la silueta de una centolla de color rojo que combina con el azul en las letras que se sitúan bajo el crustáce:.”Centolo do Grove. Cofradía de Pescadores San Martiño de O Grove”.

El registro de esta marca coincide con una de las mejores aperturas del crustáceo que el sector recuerda tanto en abundancia como en precios. Si bien la campaña de Navidad estuvo marcada por unos precios sostenidos con una media de 20 euros el kilo de producto, ahora la cuesta de enero está marcando un cierto descenso en las cotizaciones hasta los 15 euros. “Somos uns dos poucos pósitos que a partir dos 9 euros o produto retírase da subasta e isto xa pode indicar a calidade da nosa centola”, incide.

Ahora la mayoría de los marineros dejan de capturar centolla. “Non vale moito a pena porque estamos en plenas rebaixas e na costa de xaneiro. Os mariñeiros prefiren ir ao peixe”, apunta Antonio Otero.

La Consellería do Mar abrió la veda de este crustáceo el pasado 12 de noviembre con 35 kilos por embarcación y otros 35 kilos por tripulante.

En cuanto a la fecha de la veda, Otero señala que todavía está pendiente de decidir. Suele ser el mes de mayo o junio cuando se para la captura de la centolla y se deja descansar el recurso, pero todo dependerá de cómo responde este año el crustáceo. “Ao final decidirá a Consellería do Mar porque poñernos a nos dacordo é moi difícil”, incide.