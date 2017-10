Cofradías internacionales y viticultores ponen el broche final a la Ciudad del Vino

Cambados vivió ayer uno de los días grandes del año en que celebra su capitalidad Europea del Vino. El Encuentro de Cofradías Enogastronómicas y la I Festa da Vendimia atrajo a una notable afluencia de participantes en el que se presentó como último gran alto de esta efeméride y en el que compartieron protagonismo cofrades de varios países europeos, la defensa de productos vinícolas y alimentarios, la promoción internacional y el homenaje a viticultores locales.



El programa

Las actividades comenzaban ya de mañana con la recepción de autoridades y una visita guiada por el Conjunto Histórico, complementado con un paseo por la Ría, en catamarán.

El Ayuntamiento ofreció posteriormente una comida de confraternidad, seguida de unas horas libres antes de los eventos centrales de la tarde.

A las seis y media comenzaron a concentrarse los representantes de las cofradías enogastronómicas invitadas. El Concello confirmó a unas 48, con presencia de unos 140 asociados, procedentes de países como Italia, Francia, Portugal y España. Solo del territorio estatal había presencia de Galicia, Granada, Asturias, Jaén, Zaragoza, Vizcaya, Cantabria, Castilla y León o Navarra, entre otros lugares.

Por ello, el acto era clave, además, para seguir apoyando el reconocimiento de la Festa do Albariño como de Interés Internacional, uno de los objetivos del cuatripartito en lo que resta de mandato.

Reunidos todos los cofrades y autoridades en la Praza do Concello, salió un desfile que llevó a la comitiva a recorrer calles del casco antiguo, para desembocar en la Praza de Fefiñáns.

Allí, pasadas las ocho y media de la tarde, se programaba la Fiesta de la Vendimia, en la que se reconoció la labor y se ensalzó la trayectoria diez viticultores cambadeses. El concejal de Enoturismo, José Ramón Abal, explicaba que los seleccionados en esta ocasión son “persoas na maioría dos casos cunha longa traxectoria vitivinícola adicada ao cultivo da uva albariña durante máis de 25 anos”. Los nombramientos fueron “froito de consultas realizadas aos veciños das distintas parroquias e sendo estos premiados os máis mencionados” en dicha campaña.

Los reconocimientos

Así, por Vilariño se destacó a Flora Solla Rodríguez y a Emilio Martínez Rey. Por Castrelo, se hizo lo propio con María Eva Parada García y con Ramón Domínguez Castro. En la parroquia de Oubiña se honró a María Carmen Mouriño Vazquez así como a Jesús Pérez Costa. Por Cambados, fueron seleccionados en esta edición María Luisa Pérez Cores y Constantino Prego Amil. Por último, de Corvillón se premió a Carmen Chantada García y a Nazario González Pazos.



Agradecimientos

Abal Varela subrayaba que “debemos salientar o esforzo e adicación de tantas familias de viticultores que man a man conseguiron a mellor uva albariña e que nunha gran parte de casos se corresponden con personas de idade avanzada”. Por ello, añadía un agradecimiento por “a súa labor” y quiso “animar ás novas xeracións” a que “continúen co legado dos seus antecesores para garantir o futuro do sector vitivinícola”.

Las diferencias

Los actos, no obstante, sirvieron una vez más para mostrar las diferencias entre el gobierno y el Capítulo Serenísimo y PP local. Fuentes municipales indicaban que la entidad y el partido no participaban en los actos, habiendo disculpado la ausencia por otros compromisos.

Durante la recepción oficial, desde la Cofradía Luso Galaica declararon que desde el Capítulo habían contactado con algunas cofradías para que declinasen la asistencia a los actos de ayer.