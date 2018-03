El colapso continuo de bombeos lleva a A Illa a lanzar una campaña sobre las toallitas de bebé

El Concello de A Illa de Arousa ha dado un paso más para tratar de poner freno a uno de los mayores problemas de mantenimiento con el que sigue enfrentándose cada año. El mal uso de las toallitas de aseo para bebés, que muchos vecinos desechan por el inodoro, sigue provocando importantes averías en las redes de alcantarillado, sobre todo en los bombeos, puesto que no se biodegradan. Solo en reparaciones derivadas de los tapones causados por estas toallitas el Ayuntamiento gasta unos 70.000 euros al año, una cantidad nada desdeñable que “estaría mellor invertida noutras cousas”, destacaba ayer el concejal Luis Arosa.



Junto a él, la edil Gabriele von Hundelshausen y el concejal Alfonso Salgado fueron los encargados de presentar la ofensiva informativa que se traduce en más de un millar de ejemplares impresos entre pegatinas, carteles y folletos de distinta clase.

La intención es divulgar este problema y concienciar a los vecinos de que tal gasto se podría simplemente evitar si en cada hogar “se coloca unha papelera no cuarto de baño” en la que tirar las toallitas, en lugar del retrete.



Concello y Diputación

La financiación de la campaña corre a cargo del Ayuntamiento y de la Diputación a partes iguales, que también colaboraron en la impresión.

Se han confeccionado veinte grandes pancartas que se colocarán en lugares estratégicos de la localidad, donde hay mayor tránsito de personas; 700 folletos, a repartir casa a casa, especialmente en aquellas zonas donde se detecta una mayor cantidad de toallitas arrojadas al alcantarillado; 100 carteles, a distribuir en diferentes establecimientos comerciales y de hostelería, y 300 pegatinas.



Todo ello busca dar visibilidad al problema, explicaba Luis Arosa, ya que las acciones emprendidas hasta ahora no dieron el resultado apetecido. El Concello, de hecho, ya había enviado cartas a cada casa informando del problema, pero este no ha ido a menos.

La cartelería incluye tanto el lema sobre las toallitas como fotografías de los grandes tapones extraídos de algunos puntos del alcantarillado, así como un bombeo del saneamiento totalmente obstruido por estas.



La última avería grave se produjo hacia Navidades, cuando un atasco obligó a cortar por tramos la céntrica Avenida Castelao, retirando un tapón de grandes dimensiones que amenazaba con hacer desbordar o causar daños estructurales a la red y canalizaciones de alcantarillado.