La colocación de badenes reduce a 30 la velocidad en el núcleo urbano de San Vicente

Garantizar la seguridad peatonal en el núcleo de población de San Vicente a través de la colocación de badenes y de reductores de velocidad es una de las prioridades del gobierno dirigido por José Cacabelos. Una máxima que se va extendiendo a otras zonas del municipio gracias al Plan Móvete de la Diputación.

“Trátase de evitar auténticas carreiras neste tipo de estradas. Hai pouco colleuse un coche circulando a 146 kilómetros por hora nunha carretera de 50”, apunta el regidor. Balea, Reboredo, Campos y Bizocas cuentan ya con reductores y con badenes. El alcalde, junto a la edil de Obras, Angeles Domínguez; el regidor del Rural, Juan Otero, y la edil de Cultura, Emma Torres visitaron un de estos elementos a la altura de la casa cultura Ángel Vázquez Hereder.

La idea que maneja el gobierno es también colocar tres badenes o al menos reductores de velocidad en la carretera de O Conde. “Nos gustaría que a Xunta tomase exemplo da Deputación e do Concello e que en vez de poñer semáforos como os de As Salinas poñan reductores ou badéns en estradas da súa titularidade como Teniente Domínguez ou Xoán XXIII”, apuntó.

En el Plan Móvete de este año, el Concello solicitará este tipo de elementos para Beiramar y Terra de Porto y se reforzará el entorno de As Bizocas.

José Cacabelos también recordó otra obra muy importante para San Vicente y que está previsto que salga a licitación el próximo mes de marzo. “Unha obra moi importante para San Vicente valorada en 540.000 euros e que aposta pola plataforma única que se vai a extender ao resto do Grove. Nestes momentos, están coa valoración técnica”, apuntó Cacabelos.