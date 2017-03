Los comuneros de Noalla contratan la limpieza de las tajeas del vial de As Salinas

La Comunidad de Montes de Noalla prevé que las tareas de limpieza de las tajeas de ambos lados del vial de As Salinas comiencen, si el tiempo lo permite, en un par de semanas.



Los trabajos ya fueron contratados a una empresa y el colectivo ya cuenta con los permisos de los vecinos colindantes y de las administraciones solicitados por la asociación San Esteban de Noalla. “Os traballos non levarán moito máis que catro días, pero é preciso que a zona estea ben seca para que a máquina non se enterre”, apunta el presidente de la Comunidad de Montes de Noalla, Roberto Garrido.



Esta es una obra urgente ya que se trata del único vial que pueden utilizar con una mínima seguridad para transitar a pie entre el núcleo de población y la playa, ya que tanto la PO-308 como la PO-550 carecen de aceras y de arcén en este ámbito.



Los trabajos consisten en la limpieza de matorrales, vegetación, lodos y arenas, que en la actualidad interrumpen el caudal de aguas en la zona. Esta circunstancia provoca la inundación de la carretera, haciéndola intransitable a pie durante semanas. La actuación se centrará en la limpieza longitudinal del margen sur de la carretera, con la restitución del cauce natural de las aguas.



Este canal está lleno de sedimentos y la espesa vegetación que ha crecido en el entorno impide que el agua corra por él y se desvíe hacia el camino de As Salinas y el mar. Además, la actuación contempla la limpieza y el desatasco de las tuberías que dan servicio a este acceso.



Pero el colectivo comunal trabaja en una segunda actuación que completaría a esta y que mejoraría los resultados de estos trabajos para evitar las inundaciones de este vial: La recuperación del camino de Santa Marta. Esta actuación con la que se pretende conectar la canalización de agua de ambos viales obliga a iniciar una nueva tramitación de permisos ante las administraciones. “Este camiño foise perdendo e cubrindo de maleza, pero hai documentos de 1956 no que aparece e é unha forma natural de canalizar as augas”, señala José Manuel Rodiño, directivo de la Comunidad de Montes de Noalla.



La recuperación de este camino supondría una vía alternativa, pero sobre todo redundaría en la mejora de la canalización del agua. Paralela a esta actuación, la Comunidad de Montes de Noalla prevé realizar importantes mejoras en el parque infantil de A Revolta y realizar un sendero peatonal en la zona que fomente el tránsito a pie por la zona y permita disfrutar de la zona. Ya han iniciado la solicitud de permisos.