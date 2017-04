Comuneros de Noalla piden retirar dos piedras cercanas al Con do Paxaro por seguridad

Los comuneros de Noalla celebraron ayer una asamblea en la que, entre otras cuestiones, se habló de enviar un escrito a las diferentes administraciones implicadas en las obras que rodean el Con do Paxaro para que retire dos piedras que una vez acabados los trabajos suponen un peligro para los peatones. El presidente del colectivo, Roberto Garrido, explicó que “non é o Con do Paxaro, senón outras dúas pedras que hai cerca e que cando fagan os bordillos pois vai quedar moi pouco espazo para pasar por alí a xente que vai a pé”.



Por este motivo los comuneros quieren que el escrito a remitir a quien corresponda esté listo esta semana. “É mellor solucionalo canto antes, dado que despois se fan o bordillo xa é máis difícil de cambiar a obra”, explica.

Entienden desde la Comunidad de Montes de Noalla que, sobre todo en los meses de verano, las citadas dos piedras hacen que el espacio para pasar sea muy escaso. El tránsito de vehículos constante enfrente a la playa de A Lanzada hace temer a los comuneros que pueda ocurrir cualquier accidente.



“O que importa é que quede espacio suficiente para pasar, porque como van facer alí o aparcamento e hai moita xente sobre todo no verán non queremos que haxa ningunha desgracia”, apunta el presidente de la Comunidad de Montes.

De hecho la remisión del escrito a las administraciones implicadas fue una decisión adoptada por unanimidad.

Parque infantil



En el marco de la asamblea de ayer los comuneros también aprobaron el proyecto de ampliación del parque infantil de la zona de A Revolta. Las mejoras serán sustanciales dado que no afectan solo al parque en si, sino también a los accesos al mismo. De hecho, explica el presidente, se ampliará de tal forma un camino que permitirá acceder al parque desde la carretera general aparte de desde donde ya era posible. La inversión prevista para este enclave es de unos 8.500 euros. Así pues desde la Comunidade de Montes de Noalla ya iniciarán a partir de ahora la petición de los permisos necesarios para poder acometer la obra.



Otro de los puntos que se trató en la reunión fue el de un transformador de Fenosa que se ubicará cerca del Con do Paxaro y que permitirá bajar el tendido eléctrico desde el colegio hasta la zona de A Lanzada. Esta propuesta, al estar el transformador futuro pensado para ser ubicado en terrenos comunales, era necesario comentarla y debatirla en el marco de la asamblea celebrada ayer por la mañana. La propuesta también se aprobó por unanimidad de los presentes en una asamblea muy concurrida..