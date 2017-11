Los comuneros de Noalla proyectan un parking en la fuente de Pontes

La Comunidad de Montes de Noalla habilitará un aparcamiento en el entorno de la fuente de Pontes en una parcela de aproximadamente 500 metros cuadrados. Así se acordó por unanimidad en la última asamblea del colectivo. Será, concretamente, a través de la permuta de una finca lo que permitirá dotar de estacionamiento pública una zona a la que acuden numerosas personas en busca de agua. “Os coches non teñen onde aparcar e danse situacións de moito perigo polo que decidimos permutar esta parcela e dar este servizo”, apunta Jose Rodiño, directivo de la Comunidad de Montes de Noalla. Además, también se acordó la compra de una parcela que linda con el París Dakart, lo que permitiría el cierre de las instalaciones. “A asamblea aprobouno e xa falamos co propietario, agora estaos pendentes do xurado provincial de montes para ver se nos autoriza esta compra e engadila ás propiedades de montes comunais”, advierte Rodiño. l