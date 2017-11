El Concello achaca a un informe de Intervención el retraso en la adjudicación del centro de día

Treinta y seis días. Es el tiempo transcurrido desde que la mesa de contratación propuso a Fesan como nueva adjudicataria del centro de día. Desde entonces, la renovación de esta concesión está pendiente, según apuntan fuentes municipales, de un informe de Intervención que dé el visto bueno a la propuesta.

El servicio está siendo gestionado desde el pasado 22 de octubre por Clece, la hasta ahora concesionaria, después de que el Concello llegase a un acuerdo con la firma para continuar fuera de plazo con la gestión a la espera de que se formalice la nueva adjudicación.

La propuesta de Fundación de Estudios e Análises (Fesan) logró la mejor valoración y puntuación para hacerse con la gestión del servicio con 85,85 puntos frente a Clece, que obtuvo 85,40 puntos. La hasta ahora concesionaria del servicio presenta en el apartado de mejoras una ampliación, modernización y alternativa técnica para mayor nivel de calidad del centro de día (entre otras la instalación de una central de incendios), una tabla de mejoras técnicas de apoyo a la calidad del servicio para el usuario y de apoyo al cuidador, así como el incremento de contratación de la figura del ATS por 10 horas semanales, un puesto que consideran de gran importancia para la mejora de la calidad del servicio. Clece hace expreso el compromiso de subrogar a los profesionales que están desarrollando su actividad en el centro de día, pero no aporta protocolo de sustitución de personal.

La Fundación de Estudios e Análises por su parte garantiza la cobertura de los puestos de trabajo y las correspondientes funciones que se ofertan hasta ahora. Hace mención expresa en su propuesta que mantendrá la jornada de los contratos indefinidos mientras que los eventuales, apunta que, podrán variar la jornada según el ratio del centro de día por lo que, según aporta el informe técnico, “poderían verse reducidas xornadas que suporían un perxuízo na calidade do serviso que o centro de día está a prestar aos seus usuarios”. En concreto, hace referencia al puesto de AS que figura como personal eventual y no como incremento en la contratación. Fesan aporta también en su propuesta personal de apoyo al centro de la central de Fesan, funciones del personal, formación continua, protocolo de sustitución de personal, descripción detallada de los EPI’s así como detalle de EPI’s por puestos”. Ambos se comprometen en mantener “en perfectas condicións” el inmueble y garantizan el material para el perfecto desarrollo de las actividades y gestión del centro. En la memoria técnica Clece logró 40,50 puntos frente a Fesan, 35,85 puntos. Sin embargo, en el apartado económico. Clece oferta un servicio de 470, 40 euros, IVA incluido, por mes y usuario, con un rebaja respecto a la licitación de 48,34 euros.

Por su parte, Fundación de Estudios e Análises oferta un servicio de 415,50 euros, IVA incluido, por mes y usuario, lo que supone una rebaja respecto al tipo de licitación de 103,24 euros.