El Concello califica de “oportunidade única” la propuesta para el polígono

A apenas veinticuatro horas de la asamblea decisiva para el polígono de Nantes, el gobierno hace un repaso por momentos claves de este parque empresarial y asegura que mañana los propietarios se enfrentarán a una “oportunidade única”. Se refiere a la propuesta de acuerdo abordada en el último Consello Rector y que define la hoja de ruta propuesta por el Concello de Sanxenxo.

El gobierno incide en un comunicado de prensa que desde 2005, cuando se aprueba el proyecto de urbanización del parque empresarial de Nantes, hasta la incautación del aval en 2011 pasaron seis años. “Tiempo de sobra para que los propietarios del suelo fueran capaces de concluir las obras”, apuntan e inciden en quecomo no fue así y Bruesa, la constructora que eligieron los propietarios, quebró, en junio de 2011 el Concello incautó 2.584.459 euros del aval, que previamente había exigido a la empresa. “Gracias a la incautación del aval la constructora no se fue de rositas, como ha ocurrido en otros sitios”, apunta el bipartito.

El Concello recuerda también las dos reuniones informativas con los propietarios en la casa de cultura de Nantes y en el Pazo Emilia Pardo Bazán, ambos encuentros cargados de tensión y en el que se explicaron que quedaban 1.534.439 euros del aval así como las obras que se habían realizado con el dinero gastado y las pendientes, valoradas en 1.138.902 euros.

El gobierno de Sanxenxo plantea una derrama de 638.391 euros y una hoja de ruta en la que se compromete a: Licitar en dos meses todas las obras pendientes; ejecutarlas en cuatro meses más y a entregar el parque en dos meses desde la certificación de las obras. Además, tal y como solicitaron los propietarios, el convenio deja abierta la posibilidad de reclamar a la justicia las compensaciones patrimoniales que consideren.

“El lunes los propietarios podrán elegir entre una hoja de ruta que contempla la entrega del parque en 6 meses o de lo contrario asumirán el riesgo de que su puesta en marcha se retrase mucho más, con los inconvenientes y costes que ello puede suponer”, apunta el gobierno. Para el Concello no hay duda de que si la prioridad de todos los propietarios es que sus parcelas puedan acoger empresas lo antes posible, propias o de terceros interesados en comprárselas, apoyarán la hoja de ruta que les proponemos.