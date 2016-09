O Concello convoca o XXII PremioNovela Curta “Manuel Lueiro Rey”

As bases que rexerán o concurso de novela curta que cada ano dende 1992 se convoca na honra do escritor local Manuel Lueiro Rey xa están aprobadas. O Concello comezará deseguido a distribución das referidas bases por toda Galicia, xa que se trata nun dos premios literarios máis valorados do panorama galego.

As persoas interesadas en participar poderán presentar o seu texto en lingua galega. As bases, que xa se poden consultar na páxina web do Concello, establecen un prazo límite de presentación dos traballos ata o 30 de novembro. Os textos deben ter unha extensión mínima de cincuenta páxinas e máxima de 100. O premio está dotado con 3.000 euros e a correspondente publicación.

O xurado está composto por cinco persoas, sendo unha delas o gañador da anterior edición, Antonio Piñeiro pola obra “O Noiro” sendo os restantes especialistas en literatura e crítica literaria. O premio é único e deberá outorgarse pola maioría simple dos votos.

A convocatoria desta edición coincide co centenario do nacemento de Manuel Lueiro Rey feito polo cal se teñen organizado numerosas actividades a longo do ano, actividades que volverán a retomarse nos vindeiros meses tentando reforzar o coñecemento da vida a e a obra deste escrito e xornalista fillo adoptivo do Grove. A editorial encargada da publicación, segundo un convenio asinado co Concello do Grove e en calidade de entidade colaboradora, reservarase o dereito de publicación, sen limitación do número de exemplares da primeira edición nin das reimpresións, da obra gañadora, reservándose tamén os dereitos preferentes de edición desta en lingua galega coa posibilidade de cederlle tales dereitos a terceiros.