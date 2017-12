El Concello creará una web para que los vecinos consulten el PXOM

El Concello de O Grove creará a principios del próximo año una web específica para consultar el PXOM. Los vecinos podrán además de ver los planos y cartografía del documento realizar las aportaciones que considere oportunas que serán canalizadas por los técnicos. La intención que maneja el alcalde, Jose Cacabelos, es llevar el documento a aprobación al Pleno de mayo o junio. “Estamos a piques de rematar e non se pode dilatar máis no tempo. Temos algunha reunión pendente cos veciños”, advierte. Lo que sí descarta el gobierno es una segunda exposición. “Coa moción que presentou o PP no último Pleno o que fixo foi darse un tiro no pé. De todas formas deberá ser o secretario o que decida se fai falla unha segunda exposición”, señala Cacabelos.

La idea del gobierno es también facilitar toda la documentación a la oposición para que puedan analizarla con detenimiento. “O documento estará tamén exposto nas casas de cultura e nos edificios municipais”, advierte.

Por su parte, el concejal del Partido Galeguista Demócrata, Félix Lamas, solicitó ayer por registro al alcalde la convocatoria de una reunión, con la mayor brevedad posible, de todos los grupos políticos municipales con los técnicos que están trabajando en la elaboración del PXOM de O Grove para abordar los efectos que puede tener el Plan Básico Autonómico para el municipio. La Xunta explica que este instrumento será de aplicación en los concellos que carezcan de PXOM, teniendo carácter complementario del planeamiento municipal. “Queremos que nos ofrezcan unha explicación técnica sobre si este Plan Básico Autonómico pode afectar, e como, o noso pobo e o propio traballo que se está a realizar ou si deberíamos presentar as alegacións ou xustificacións que se puideran acordar”, apunta Lamas.