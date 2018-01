El Concello está dispuesto a asumir la reparación del socavón de A Lanzada

El Concello de Sanxenxo está dispuesto a asumir la reparación del socavón de A Lanzada antes de que el mar continúa haciéndolo más profundo y generar un mayor desperfecto. El alcalde, Telmo Martín, ya se ha puesto en contacto con la empresa que se encargará de la reparación que se ha comprometido en quince días a darle una respuesta.

Martín asegura que después del retraso en el permiso de Patrimonio y después de que se aprobasen los presupuestos generales del Estado, Costas se encuentra en estos momentos sin una partida para asumir este daño por lo que el Concello asumirá “si é necesario” esta reparación.

La solución no tapará el socavón porque no lo permite Patrimonio solo se pondrá freno al desgaste a través de una especie de valla adecuada para el lugar y que servirá de solución definitiva. El proyecto inicial que preveía Costas para ese enclave era sostener la parte del muro que no se ha desprendido con una pantalla de 20 metros compuesta por micropilotes de 14 centímetros de diámetro exterior, separados entre sí 50 centímetros y colocados alternados vertical y horizontalmente. Los pilotes estarán unidos por una viga de hormigón y permanecerán ocultos bajo el terreno. Además se realizará una cuneta de 210 metros que canalizará las pluviales y que evitará la erosión del terreno.



Paseo A Lanzada

El tramo de cien metros del paseo de madera retirado en A Lanzada no será sustituido por uno de madera “en ningún caso”. El alcalde señaló hace unos días que la Consellería de Infraestruturas está estudiando las diversas posibilidades de material, pero este no pasa en ningún caso por la madera.

Cabe recordar que este tramo del paseo se levantó durante el último temporal alcanzando el patio del colegio O Telleiro. El incidente no registró daños personales, pero sí importantes daños materiales tanto en el entorno como en el centro educativo. Al tratarse de la tercera vez que “vuela” este paseo, la Xunta ha decidido que en ese tramo donde los vientos que se registran son más fuertes retirar la madera.

El nuevo material elegido será similar al utilizado en el Plan de Senderos de Galicia, según apuntó el departamento autonómico, que es en todo caso respetuosos con el medio ambiente.