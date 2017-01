El Concello divulgará el legado de cambadesas “esquecidas” mediante un sistema para móvil

Cambados fue ayer escenario del compromiso de la Diputación y del Concello porque la lucha por la igualdad y contra la violencia de género no se ciña a un día concreto sino que sea un continuo en sus políticas y se logre un compromiso social permanente. De hecho, el gobierno de Fátima Abal así lo entendió desde el primer día y creó una concejalía específica que, en año y medio de mandato, ha puesto en marcha diferentes acciones de calado como un plan de acción, la primera Mesa de Coordinación Interinstitucional de Galicia y otra de divulgación y reconocimiento a mujeres destacadas que “quedaron esquecidas” dándoles sus nombres a los parques infantiles de la villa. De hecho, la alcaldesa anunció que pronto se incorporarán unos códigos a las placas para que con una lectura de móvil se pueda conocer su vida y legado.

Abal realizó el anuncio en el marco de la intervención artística incluida en la segunda edición del programa provincial “Violencia Zero”. Fue la primera parada de una gira que, en esta ocasión, recorrerá 25 municipios. La creadora invitada fue la multipremiada poetista Yolanda Castaño y al acto también asistió la presidenta provincial, Carmela Silva, quien llegó a decir que “hoxe –por ayer– non se está facendo un acto máis importante na provincia de Pontevedra”, así como cerca de un centenar de alumnos de los institutos Francisco Asorey y Ramón Cabanillas. De hecho, Silva les pidió que “nos comprometamos coa igualdade”, destacando que esta lucha es para los dos sexos porque si esta “reina, seremos todos máis felices e seremos todo o queramos ser”.

Silva aportó algunos datos como que las mujeres perciben de media “un 24% menos de salario” o que sus pensiones son un “35% menores que as dos homes”, pero “o máis terrible é a súa infrarepresentatividade en todas as profesións”, aunque “somos o 60% dos titulados universitarios”. Tampoco se olvidó de referir los “piropos” que “realmente son insultos” o la “intolerable” imagen que se da en los medios como “se o noso único obxectivo é vender mercadoría”; ni la “violencia inxustificable” que padecen las mujeres que “non morren, senón que son asasinadas pola violencia machista”, como apostilló después la alcaldesa. Una situación sobre la que pidió una “reflexión común” porque “nos ten que arrepiar, non podemos soportar unha sociedade así”.



"non existían políticas"

En el acto también intervino la diputada de Igualdade, Isaura Abelairas, quien manifestó que en la institución provincial “tan invisibles eramos as mulleres que non existían políticas neste sentido”, señalando que su departamento no existía. Al igual que en Cambados, donde el nuevo gobierno de Fátima Abal creó una concejalía específica de la que es delegada por elección propia, porque “son a representante do Concello” y “é necesaria”, siendo el Ayuntamiento “a administración máis próxima aos veciños”.

La regidora socialista está “moi implicada” y como prueba relató las acciones desarrolladas hasta ahora. A las ya mencionadas hay que añadir la adhesión a protocolos de acoso y el hecho de que es miembro de la comisión de Igualdad de la Federación Española de Municipios y Provincias.