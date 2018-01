El Concello espera aprobar este mes el plan especial para abrir y urbanizar la nueva calle de A Pacheca

El Concello espera llevar al pleno de este mes el plan especial para poder abrir y urbanizar la nueva calle que conectará A Pacheca con O Castro, en las inmediaciones de A Pastora. En total, se verán afectadas 17 propiedades y el concejal de Urbanismo, José Ramón Abal Varela, asegura que agotarán la “vía amigable” para “evitar por todos os medios a opción da expropiación”.

El proyecto ya superó el trámite de evaluación ambiental estratégica de la Xunta y la obra consistirá en la prolongación del tramo ya urbanizado de la Rúa A Pacheca atravesando 157 metros de fincas hasta la confluencia con la de O Castro.



El vial será de un solo sentido de circulación y medirá un total de 10 metros de ancho de los cuales, siete serán de calzada para los vehículos y tres para dos tramos de aceras (1,5 metros cada uno). Será una nueva vía de comunicación directa con el centro urbano y dará fluidez a la circulación. De hecho, actualmente son muchos los conductores procedentes de la Avenida de Vilariño que utilizan las corredoras de esta zona para salir en Os Olmos. “Vai permitir vertebrar a circulación no entorno de Santa Mariña y é fundamental porque dende que é dirección única hai veciños que teñen dar un rodeo polo casco urbano”, explicó el edil.

Según Abal Varela, el plan especial de infraestructuras necesario para desarrollarlo ya está redactado y espera llevarlo al pleno de este mes. Una vez aprobado inicialmente se pondrá a exposición pública con un periodo para presentar posibles alegaciones.

La construcción de la nueva calle afectará a 1.562 metros cuadrados de terrenos de viñedos y huertas, en su mayoría, pero con escasa o nula actividad productiva. En total, son 15 propiedades de suelo urbanizable y otras dos de suelo urbano entre las que se encuentra un galpón y cuyo dueño está entre los vecinos con los que todavía no se ha alcanzado un acuerdo.



Beneficios

Con todo, Abal Varela asegura que seguirán intentando alcanzar un acuerdo hasta agotar la “vía amistosa” porque “aínda que queremos facelo o antes posible temos marxe de tempo para evitar por todos os medios a opción da expropiación”.

El edil también defendió que este proyecto beneficiará a los propietarios porque se habilitarán todos los servicios de alcantarillado, alumbrado, aceras, etc. Y los terrenos “pasarán a ser urbanizables unha vez que se faga a prolongación da rúa”.

Si todo marcha según los previsto, la tramitación podría estar terminada en unos meses.