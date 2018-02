El Concello habilitará un plazo para que la hostelería cense sus terrazas

Los hosteleros dispondrán de un plazo para censar sus terrazas y facilitar el control del cumplimiento de la ordenanza. El alcalde, Jose Cacabelos, junto a la edil de Turismo, Emma Torres, dieron a conocer sus planes ayer a los miembros del BNG, EU, PP y PGD en un encuentro en el que se abordó las modificaciones previstas en la ordenanza para las terrazas que se ubiquen en la calle Castelao y que irán al Pleno del próximo lunes.

Será en las próximas semanas cuando el gobierno habilite un plazo excepcional del que dispondrán los hosteleros para registrar sus veladores ya que la idea es que a partir del próximo año se fije entre el 1 y el 31 de enero. También será en las próximas semanas cuando se dé a conocer la modificación fiscal en la que ya está trabajando Intervención y que distinguirá dos tasas, una para cafetería y otra para restaurantes, así como entre temporada alta y baja. Cabe recordar que a partir del 29 de agosto finaliza el periodo de carencia y entra en vigor la nueva ordenanza de terrazas de aplicación en todo el municipio. El gobierno quiere realizar modificaciones antes de su puesta en funcionamiento.

Otro de los asuntos que se abordó en el encuentro hace referencia a la recogida de terrazas y la posibilidad de contemplar la exención de la retirada nocturna de la mesa y de las sillas solo durante épocas concretas. El Concello no descarta tampoco pintar un pasillo de tres metros de ancho en la Rúa Pratería para delimitar el paso de coches a garajes e impedir que las terrazas invadan más espacio del que corresponde. Un conflicto que se repite cada verano.

El gobierno también expuso la falta de coordinación con las terrazas situadas en el dominio de Portos de Galicia que contrapuso a las que dependen de Costas.



Castelao

Respecto a Castelao, en la actualidad en el vial hay tres terrazas, pero se trata de una calle mayoritariamente comercial por lo que el Concello quiere darle un tratamiento diferenciado.

Así y a petición de los propios locales de hostelería entre la fachada del establecimiento y la terraza deberá haber un pasillo de metros y medio para facilitar el paso de peatones. Los propietarios de terrazas no podrán colocar mamparas fijas en la calle, pero dispondrán de una gama más amplia de colores para su mobiliario. Concretamente, dispondrán de siete tonos distintos: negro, blanco, rojo, naranja, verde, azul o amarillo.

La totalidad de los elementos deberán ser recogidos a diario del vial recientemente peatonalizado para que no sean un obstáculo en el paso de los peatones.