El Concello implanta las tarjetas de residentes para los cierres de Rodas

Cada vez que el Concello cierra la Praza de Rodas al tráfico –en temporada turística–, los residentes en la zona sufren problemas de acceso a sus casas y garajes. El gobierno local empezará a dar pasos para compatibilizar la vida cotidiana de estos cambadeses con la actividad hostelera, comenzando por emitir unas tarjetas autorizando a los residentes el acceso cuando se produzcan estas semipeatonalizaciones; la primera será en unos días, por Semana Santa. El asunto se abordó en una reunión en la que también se planteó la peatonalización definitiva y el cuatripartito no se cierra, pero quiere ir paso a paso y siempre será “co consenso” de todas las partes.



Así lo señaló ayer el concejal de Urbanismo, José Ramón Abal, Varela que acudió junto al jefe de la Policía Local, Adolfo Suárez, y otro agente del Cuerpo para recoger las propuestas de los vecinos asistentes; unos 40. Y es que la plaza sufrirá una reordenación cuyas medidas se concretarán en próximos días y entre las que está elaborar un censo de residentes en el entorno de la plaza para que solo ellos puedan entrar cuando se cierre al tráfico. De este modo “garantirase o acceso aos garaxes e implicará melloras para que os veciños non teñan que sufrir ningunha dificultade”, apuntó el edil. Como ejemplo puso el caso de los residentes en la calle Novedades porque “no verán, moitos turistas aparcan alí e se provocan situacións de dificultade”.



Peatonalización definitiva

La Policía Local será la encargada de controlar la posesión de la autorización, que los residentes deberán exponer en el salpicadero de sus turismos, y para Abal Varela esta actuación solventa, por lo menos, un problema general porque luego, “cada veciño ten a súa situación particular e de feito recollemos moitas peticións que se irán estudiando. Queremos que os veciños vexan que estamos para colaborar e iremos avanzando”.



El concejal también recordó que estos cortes puntuales ya se realizaban con el anterior gobierno, aunque el año pasado se incrementó el número de días. Con todo, quieren encontrar el “equilibrio” entre los vecinos y los hosteleros y, de hecho, no descarta atender la petición de algún empresario de realizar una peatonalización definitiva, pero “pouco a poco e se os problemas que hai se solventan e hai un consenso amplo entre ambas partes, fantástico”, añadió Abal Varela. l