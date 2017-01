El Concello inicia la regularización de concesiones en la plaza de abastos

La nueva ordenanza reguladora de la actividad de la plaza de abastos ha entrado en vigor y los vendedores deberán someterse a un proceso de regularización para renovar y actualizar sus licencias. La normativa trae además obligaciones y derechos, así como un régimen sancionador con multas que van de los 100 a 1.000 euros, en función de la gravedad de la infracción.

Los concejales de Economía y Mar, Xurxo Charlín y María José Cacabelos, respectivamente, se reunirán en los próximos días con los placeros para tratar el procedimiento de regularización administrativa de las concesiones tras detectar que “máis dunha terceira parte” estaban en “situación irregular pola desidia de gobernos anteriores”, informaron fuentes municipales.

La anterior ordenanza tenía 15 años de antigüedad y estaba “desfasada”, provocando una situación “totalmente anárquica” como que haya puestos sin renovar el permiso desde hace años y otros regentados por titulares diferentes a los autorizados.



no más de tres bancadas

La actualización de la ordenanza conlleva que las bancadas se concedan por metros lineales y una persona no podrá disponer directa o indirectamente de más de tres casetas o bancadas, aunque esto no afectará a los derechos adquiridos con anterioridad a la nueva norma.

El vendedor ha de ser el titular o tener un empleado y ambos deben estar dados de alta en la Seguridad Social, además deberá lucir de manera visible la ficha municipal con todos sus datos.

Las nuevas concesiones por puestos fijos y bancadas se darán por 25 años con prórrogas sucesivas de cinco años y hasta un máximo de 50; mientras que las actuales se renovarán automáticamente por un máximo de 25 años. Además, el objetivo será primordialmente la venta de productos del mar y de la huerta.

Entre otras obligaciones de los titulares está que se encarguen del mantenimientos de sus puestos y cuando se produzca el traslado al nuevo mercado tienen derecho a ocupar uno de características similares. El Concello espera que Portos “presente dunha vez por todas o novo plan especial” para poder iniciar las obras.



incumplimientos

Otras exigencias son tener los precios visibles, mantener las condiciones de higiene y se prohíbe el uso de papel impreso y de periódicos para envolver los productos. En caso de incumplimiento, hay un régimen sancionador que contempla multas de 100 a 1.000 euros en función de la gravedad de la infracción.

Desde el Concello indicaron que la ordenanza da solución “aos numerosos casos de situación irregular” porque “foi consensuada previamente” con la asociación de placeros y también mediante reuniones individuales para conocer cada caso y su situación.