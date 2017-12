El Concello invierte 20.000 euros en la climatización y calefacción de edificios públicos

El gobierno invirtió aproximadamente 20.000 euros en la instalación de sistemas de climatización y calefacción en varios edificios municipales.

La inversión más grande se ha hecho en el edificio de Servicios Sociales. Hasta el momento el único sistema de calefacción existente en ese edificio eran unos acumuladores eléctricos que no mantenían una temperatura agradable debido a su antigüedad y continuos fallos. Además, el uso de estos acumuladores suponía un gasto económico muy elevado.

En la fachada de entrada hay una marquesina que actúa como colchón térmico entre el interior y el exterior, lo que hace que influya en las altas temperaturas que se acumulan dentro. No hay tampoco ninguna apertura para la circulación del aire, lo que provoca un efecto aislante.

En temporada estival, y durante el invierno se registran temperaturas muy elevadas y muy bajas en el interior del edificio, resultando insalubre, tanto para los trabajadores como para los usuarios de los servicios que se prestan allí. Se optó, por tanto, por la instalación de un sistema de climatización, no solo por ser el más adecuado desde el punto de vista de las condiciones ambientales en el interior del edificio, sino también desde el punto de vista del consumo y la eficiencia energética. Además de este sistema de climatización, para combatir el frío en varios edificios públicos se han instalado radiadores de calor azul. Se han colocado en las oficinas de Medio Ambiente, en Vilalonga, en la casa de cultura de Bordóns y en la casa de cultura de Dorrón.

Con esta actuación se pone fin a unas demandas históricas, no solo por parte de los trabajadores municipales, si no de los usuarios de los edificios, que no soportaban las temperaturas cuando acudían a las oficinas a realizar algún trámite o consulta o cuando hacían uso de las casas de cultura para las actividades. l