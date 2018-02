Concello y junta, satisfechos porque el polígono estará operativo en verano

El acuerdo alcanzado en la asamblea del polígono industrial de Nantes satisface al Concello, que promete ponerse a trabajar de inmediato, y a la junta de compensación porque, en suma, supondrá tener el parque operativo en verano y después de tantos años de espera, “é moi positivo”, manifestó su presidente, Manuel Barbeito.

Cabe recordar que el gobierno planteó una derrama de 638.391 euros y una hoja de ruta en la que se compromete a: Licitar en dos meses todas las obras pendientes, ejecutarlas en cuatro meses más y a entregar el parque en dos meses desde la certificación de las obras, además de la verificación del pago de los propietarios.

La propuesta recibió el respaldo del 38,97% de los propietarios asistentes a la importante asamblea del lunes (del total de los que ejercieron su derecho a voto, un 67,38%, un 25,83% no respaldaron la propuesta y un 2,61% se abstuvieron). El Ejecutivo de Telmo Martín expresó su “máximo agradecimiento” a la confianza depositada a su hoja de ruta porque fue un resultado “muy rotundo” y aseguró que “va a dejarse la piel para cumplir los compromisos y el calendario incluido en el convenio”.

A este respecto, fuentes municipales señalaron que esto implicará que la máquina administrativa y el propio ejecutivo “demuestren su capacidad de gestión y eficacia”. Y es que además, en el parque empresarial “hay mucho en juego”, añadieron.

Por su parte, el presidente de la junta de compensación expuso que su intención siempre fue que todo el mundo dispusiera de información para votar con la mayor transparencia posible y que si planteó en la asamblea la pregunta de si había un plan b (por si no salía adelante la propuesta del Concello) era por prevención, “nunca unha medida de ataque”.

Barbeito destacó que como representante de este órgano se siente “contento” porque de “unha vez por todas o Concello vaia asumir dalgunha forma o que lle corresponde e que vaia poñer o parque operativo no verán”. También calificó como “moi positivo” el compromiso de dar la relación del dinero gastado pues, hasta ahora, se mostraba la intención de ofrecer esa información, pero nunca se hacía y espera que ahora suceda.

El propietario recalcó que habla como representante de la junta y también expuso que, por ejemplo, no estaba de acuerdo con que los miembros de la junta tuvieran que aportar más dinero, pero salió a favor en la votación y tiene todo su respeto. Además, “o parque é o prioritario”, concluyó.

El propio Ejecutivo de Martín expuso que los propietarios “se juegan desatascar de una vez por todas su inversión, el Concello su prestigio como administración eficiente y el gobierno su capacidad de gestión”, pero “aún más importante, Sanxenxo se juega la oportunidad de generar riqueza y empleo, diversificando su tejido económico”.