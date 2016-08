El Concello licita por 4.300 euros la carpa de artesanía del Marisco

El Concello de O Grove acaba de sacar a concurso la explotación de la carpa de artesanía que instalará durante la celebración de la Festa do Marisco. El plazo para presentar ofertas expira el 13 de septiembre y el precio de salida es de 4.300 euros.

Desde la Concellería de Cultura e Turismo explicaron que el Ayuntamiento está plenamente inmerso en los preparativos de su evento gastronómico más importante y con tanta relevancia fuera de las fronteras mecas, que ya es todo un símbolo del verano gallego que cada año atrae a miles de visitantes.

Además de las degustaciones propias, la Festa do Marisco ofrece otras iniciativas. Una de ellas es el ofrecimiento de artesanía que se hace en una carpa específica y cuya explotación acaba de salir a concurso.

El gobierno local publicó ayer las bases que regirán el procedimiento y que pueden consultarse en el perfil del contratante de la web municipal.

Esta se instalará en el recinto del evento, en la Praza do Corgo, cerca de la Estatua do Mariscador, y consistirá en una carpa de 150 metros cuadrados que el Concello pondrá a disposición del concesionario para su explotación.

Según las condiciones del concurso, dentro de la misma solo se podrán comercializar los productos recogidos en la ordenanza reguladora de venta ambulante de collares y otros ornatos personales realizados con conchas marinas. Esta puede consultarse accediendo al Boletín Oficial de Pontevedra del 22 de octubre de 2010.

Los interesados en participar para hacerse con la gestión de la carpa podrán presentar sus propuestas hasta el 13 de septiembre en la Casa Consistorial.



valoración de ofertas

El precio de salida es de 4.300 euros y además de puntuar la oferta económica a la hora de la elegir al adjudicatario, también se tendrá en cuenta el plan de decoración y ornato de las instalaciones. Asimismo se valorará positivamente la propuesta de realización de actividades de divulgación sobre la artesanía de conchas, informaron desde el departamento dirigido por Emma Torres, edil de Cultura y Turismo.

Este recinto es otro de los focos de atención de la Festa do Marisco, que del 6 al 16 de octubre celebrará su quincuagésimo tercera edición.