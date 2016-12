El Concello liquida con 123.000 euros del superávit su deuda con los bancos

El Concello de A Illa celebrará este miércoles (13:30 horas) un Pleno extraordinario de cinco puntos en el que está previsto liquidar la deuda bancaria de la administración local. El alcalde, Carlos Iglesias, explicaba ayer que se echará mano del superávit para zanjar los algo más de 123.000 euros pendientes con el BBVA por la compra de las casas de Tomasa y Campaneiro.

Con esta decisión, A Illa ya no deberá nada a los bancos, aunque todavía tiene dos deudas en plazo de amortización: La del crédito de la Segregación con la Xunta y los 160.000 euros que aún quedan por devolver a la Caja de Anticipos de la Diputación, también con motivo de la compra de las casas modernistas.



más recaudación

Otra de las novedades más destacadas que traerá esta sesión plenaria será la modificación de la ordenanza que regula las tasas por expedición de documentos. El ejecutivo quiere que las empresas que resulten adjudicatarias de obras públicas en A Illa paguen por la formalización de los contratos, como ya se aplica desde hace tiempo en otros municipios. A Illa propone que las constructoras abonen un 0,5 % del valor del contrato firmado, lo que supondrá “cantidades pequenas para estas empresas, pero que para un Concello como o noso pode supoñer bastantes cartos ao longo do ano”, valora el regidor, que espera elevar así la vía municipal de ingresos.

La Corporación, a mayores, votará la adhesión al convenio de colaboración entre el Instituto Galego de Vivenda e Solo y la Federación Galega de Municipios e Provincias del Plan Galego de Rehabilitación, Aluguer e Mellora do Acceso á Vivenda 2015-2020, un proyecto a nivel autonómico que prevé facilitar el acceso a la vivienda a personas y familias con pocos recursos.



otras obras

Igualmente, la Corporación votará un suplemento de crédito al presupuesto de 2016 para incluir financiación para diferentes actuaciones y obras, como los 11.600 euros del gasto en el alumbrado de Navidad (evitándose así cargarlo en la anualidad de 2017), 8.950 euros en concepto de los badenes instalados entre la calle Valle-Inclán y el Igafa, 9.620 euros para instalar once farolas led en O Cabodeiro y sustituir las lámparas de las seis existentes por esta nueva tecnología, junto a la compra de un nuevo vehículo para la Policía Local, por 21.400 euros.