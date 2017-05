El Concello se niega a pagar el bache de la carretera de Corvillón

Una “situación kafkiana”. Así califica el cuatripartito el caso del bache en el cruce de los semáforos de Corvillón por el que la Xunta le amenaza con una multa de 5.000 euros si no lo repara. Y es que la propia administración autonómica está a punto de adjudicar un proyecto de refuerzo del firme en este y otros tramos de esta carretera, la PO-549. A mayores, el Concello insiste en que el daño en el pavimento no tiene origen en los servicios municipales de agua o alcantarillado y ha pedido el archivo del expediente. “Estamos dispostos a acudir mesmo ao contencioso administrativo”, declaró ayer su portavoz, Xurxo Charlín.



A raíz del aviso de sanción, el gobierno local solicitó sendos informes a las empresas Viaqua y Espina&Delfín, concesionarias de los servicios de abastecimiento de agua potable y la red de saneamiento, y entiende que “a fochanca no firme do punto kilométrico 9+000 da PO-549 non está motivado polo asentamento de ningunha zanxa, xa que nesa zona lévase sen realizar ningunha actuación dende hai máis de 22 anos” y las obras de instalación de esta infraestructura “son anteriores a 1995”. Y es que la Xunta señaló como origen del bache el asentamiento de la zanja donde se colocó la tubería de abastecimiento y abrió un expediente sancionador –que podría derivar en multa de 5.000 euros–. Es más, hace unos días uno de sus técnicos estuvo en la zona y señaló que el Concello tenía que reparar 60 metros lineales de calzada desde el cruce de los semáforos de Corvillón hacia Vilagarcía.



El Concello llegó a pedir presupuesto de la reparación –la inversión alcanzaría los 11.000 euros– pero tras recibir esos informes se niega a reparar el firme y está dispuesto a recurrir a la justicia si fuera preciso. Además, “non entendemos esta situación kafkiana” pues ha descubierto que la Xunta recoge la reparación de este mismo punto kilométrico en su proyecto de refuerzo del firme localizado en este vial y otros como la VG-4.2 o la PO-548. “Por un lado realiza o proxecto de obra en 2016 e tras inspeccionar máis de 50 kilómetros de estradas optouse por realizar a actuación de fresado neste punto (...) e, a súa vez, abre un expediente sancionador ao Concello”, añadió Charlín. El proceso para adjudicar las obras está en la recta final –se han presentado 19 empresas–.