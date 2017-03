El Concello ofrece un curso gratuito sobre comunicación y discapacidad

La Concejalía de Servizos Sociais organiza un curso gratuito para aprender a comunicarse con las personas con discapacidad a cargo de profesionales. Tendrá lugar del 29 de marzo al 6 de abril y tiene un máximo de 30 plazas. Los interesados pueden inscribirse en este departamento municipal, en el número 986 520 510 o en el correo electrónico info@asociacionachega.es.



El concejal, Tino Cordal, explicó que organizan la actividad junto a la Asociación Achega y que constará de 16 horas impartidas por profesionales, expertos en comunicación y diversidad, ayuda a domicilio, del ámbito sanitario (psicólogos, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, etc.), así como de residencias y centros de día.



El curso se celebrará en Exposalnés, del 29 al 6 de abril, y en horario de 19 a 21 horas. En cuanto a la metodología, Cordal señaló que será un aprendizaje activo y dinámico, favoreciendo la participación y adaptando el curso tanto al grupo como a las características individuales de cada persona. Habrá una parte de teoría, pero será eminentemente práctico con el empleo de “roleplaying”, estudios de casos, experiencias en el ámbito de la diversidad funcional, etc.



El curso es gratuito y los asistentes recibirán material de apoyo. El número está limitado a 30 personas y está dirigido a todos los interesados en el tema, desde familiares de personas con discapacidad hasta profesionales del sector de atención. Es necesario inscribirse previamente en el número de teléfono del departamento de Servizos Sociais (986 520 510) o en el correo electrónico de la asociación info@asociacionachega.es.



Entre sus objetivos están dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios para prevenir o resolver conflictos con las personas con diversidad funcional usando la comunicación como herramienta. Estará dividido en cinco módulos: definición, conceptos, claves, tipos de discapacidad y “ponte no meu lugar”, así como el proceso de la comunicación y sus barreras, técnicas de comunicación eficaz y pautas para mejorarla: normas básicas, casos, etc. Además habrá un acto de clausura.