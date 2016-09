El Concello pedirá a Sanidade que devuelva la finca cedida en 2008 para un ambulatorio

El gobierno local de A Illa solicitará a la Consellería de Sanidade la reversión del terreno que le cedió hace ocho años para construir un nuevo centro de salud, una vez que no tienen intención de hacerlo, por lo menos de inmediato. De hecho, en los próximos meses procederá a ampliar y reformar el actual.

El ejecutivo de Carlos Iglesias se mantiene en la necesidad de unas nuevas instalaciones de asistencia primaria en la localidad. Sin embargo, tras ocho años de espera, “non ten sentido” que los terrenos cedidos en su día por el Concello para construirlas sigan en manos de la Xunta porque “non se cumple o obxectivo da cesión”, explicó el propio regidor.

Sanidade no tiene previsto un nuevo ambulatorio a corto plazo y así lo ha señalado en más de una ocasión, pero la prueba final es el proyecto de ampliación e instalación de un ascensor que acometerá en el actual edificio y que, según sucesivos gobiernos isleños, no cumple con las necesidades de la población.

El grupo de Iglesias llevó el asunto a la sesión plenaria de ayer para iniciar el procedimiento que devuelva la finca al patrimonio municipal de donde salió; y en ella también se abordó el convenio de colaboración entre ambas administraciones para ejecutar ese proyecto mediante el cual también se crearán tres nuevas consultas.

Los festivos locales para el próximo año también se encontraban en la orden del día, con la propuesta de que sean el 7 de enero, día del patrón, y el Martes de Carnaval, que cae en 28 de febrero; así como una moción del PP sobre el asfaltado de un vial.