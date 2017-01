El Concello pide a Tráfico que concrete cómo hacer una Cabalgata tras el problema de Aios

El Concello ha trasladado a la Jefatura de Tráfico su “malestar” por lo sucedido con la Cabalgata de Aios que no pudo celebrarse como inicialmente estaba prevista ante requerimientos de sus agentes. Además le ha pedido que concrete los requisitos necesarios para celebrar este tipo de eventos pues la asociación organizadora, Os Raposos, contaba con todos los permisos y no comprenden la situación.

La edil de Seguridade, Vanessa Rodríguez, remitió un escrito en este sentido y le adjuntó documentación aclaratoria del protocolo exigido por el Concello a las asociaciones del municipio interesadas en organizar un desfile de Reyes y que incluye el cumplimiento de una serie de medidas que garantizasen su seguridad y legalidad de las mismas.



tramitación

Es más, la concejala le explica a la Jefatura Provincial de Tráfico que tres asociaciones –Aios, Noalla y Dorrón– atendieron los requerimientos del Concello, incluyendo la solicitud del correspondiente permiso a Tráfico que contestó “autorizando la celebración del evento ‘siempre y cuando se procediese al cierre al tráfico de la vía durante el recorrido” del desfile.

Rodríguez indica que para ello, Os Raposos contaron con la presencia policial de dos agentes y dos vehículos de la Policía Local, además de ocho voluntarios y tres conductores previamente identificados por la asociación ante la administración local.

Por todo ello, insiste en que el dispositivo de seguridad fue considerado “suficiente y adecuado” para dar cumplimiento a las exigencias de Tráfico y fue similar al pedidos a los otros eventos que se celebraron en el municipio y “sin ningún tipo de incidencia”.

En el mismo escrito, Rodríguez relata que la entidad de Aios decidió no realizar la Cabalgata como tenía previsto inicialmente –con Reyes Magos y pajes subidos a las carrozas-remolque– “debido a unas indicaciones que le fueron dadas por agentes de la Guardia Civil que, media hora antes del inicio se personaron en las inmediaciones, creando en los organizadores una sensación de peligro e inseguridad en cuanto a las consecuencias personales que para ellos podría suponer la celebración de dicho evento, y ello a pesar de haber cumplido la asociación con las exigencias que se le expusieron tanto por parte del Concello como de Tráfico durante la preparación del evento”.

Por esta razón, la edil solicita a la Jefatura que le concreten las medidas necesarias para evitar situaciones similares en el futuro y “lograr el objetivo común de que este tipo de eventos se celebren con todas las garantías”. Además de trasladarle el malestar por el trato dispensado a la entidad de la parroquia de Noalla, que, aún destacando las formas cordiales de los agentes, no ocultó su malestar por la situación.