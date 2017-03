El Concello pide a la Xunta mayor flexibilidad en las bases para atraer empresas al vivero industrial

El delegado de la Xunta, Cores Tourís; el jefe territorial de Industria, Ignacio Rial, y el concejal del área municipal análoga, Xurxo Charlín, visitaron ayer el vivero industrial de Sete Pías en un acto que sirvió, además, para un cruce de reproches entre administraciones.



El edil y portavoz municipal solicitó mayor flexibilidad a la autonómica, para que relaje las bases de admisión de industrias al vivero, que actualmente y al contrario que el de empresas, está aún vacío. Charlín considera poco margen de implantación y consolidación el máximo de dos años de permanencia en las instalaciones que dicta la Xunta y ve demasiado restrictivo que solo se admitan a empresarios domiciliados en Cambados y con una antigüedad no superior a seis meses. Estos requisitos dejan fuera, por ejemplo, a cualquier autónomo que lleve un tiempo dado de alta, aunque tenga una nueva idea de negocio que desarrollar, así como al resto de vecinos del entorno.



Cores Tourís respondía que los dos años de permanencia son, en su opinión, tiempo suficiente para consolidar una industria y que prolongar su estancia máxima sería privar a otras iniciativas del disfrute de las condiciones ventajosas que ofrece el vivero, con alquileres de naves con precios entre 300 y 500 euros al mes.



ahorro o pérdida

Tourís también lamentó que el Concello de Cambados adjudicase el proyecto de constitución del vivero con una baja de presupuesto notable, pasando de los 125.000 euros presupuestados inicialmente a 75.000. Esto derivó en una merma de las subvención autonómica, de 100.000 a 60.000 euros. Donde el Concello presumió de ahorro, el delegado lamentó una “pérdida de inversión” para el municipio, ya que aseguró que el dinero no gastado en mejoras en el proyecto “vai para Facenda”. Charlín contestó que rebajas como esta o la renuncia a una subvención similar por Vilanova en 2016 permitieron a Industria reinvertir dinero no gastado en otros concellos, como Boiro.



mejoras y ludoteca

Charlín adelantó que estudian acogerse este año a otra subvención para continuar ampliando mejoras en la instalación, como un más moderno sistema de prevención de incendios en las naves, rotulación exterior y material para las oficinas.



También avanzó una idea que estudia la Asociación de Empresarias de O Salnés: Habilitar una ludoteca en este recinto para niños de los empleados del polígono, para aumentar la conciliación.