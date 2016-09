El Concello plantea a Viaqua la eliminación de la tarifa por consumo mínimo de agua

El Concello ha propuesto a Viaqua eliminar la tarificación por consumo mínimo de tal manera que el impuesto final a pagar por cada usuario se ajuste lo máximo posible a su consumo real de agua; y después de conocer el caso de una peluquera a la que le cobran en el tramo de 120 metros cúbicos, pero gasta 30. Con todo, realizarán un estudio previo para verificar su aplicación para no desequilibrar la recaudación, y que se cubran los costes del servicio, y no perjudicar a sujetos pasivos con grandes consumos.

El cuatripartito se reunió ayer con los responsables de la concesionaria del servicio para tratar estas modificaciones en la ordenanza y con el objetivo de que entren en vigor en 2017. Su principal propuesta consiste en cambiar el sistema de tarifas, eliminando el consumo mínimo en los distintos usos. Para el doméstico, este concepto está en los 15 metros cúbicos al mes y para las industrias en 40.



en favor del ahorro

Su objetivo es que “o custe da taxa do servizo de distribución de agua na cantidade a abonar na taxa que repercute no consumidor sexa menor naqueles usuarios que máis aforren no consumo realizado”, explicó el portavoz municipal, Xurxo Charlín.

El gobierno local quiere que los vecinos que gasten menos agua también paguen menos para fomentar “os beneficios de aforrar” este bien escaso por motivos “non só ecolóxicos senón tamén económicos”. De hecho, recordó que el consumo se disparó este verano en la comarca y, aunque Cambados se mantuvo, otros concellos alcanzaron cifras récord en julio y agosto.

Con todo, al tratarse de una tasa es obligado que la concesionaria pueda cubrir los costes de mantenimiento del servicio, por lo que el Concello “non pode reducir o importe de recadación total por debaixo”. Cada trimestre se recaudan unos 100.000 euros por esta tasa.



casas vacías e industrias

Para evaluar la viabilidad de su propuesta, ambas entidades realizarán un estudio previo para estudiar y calcular su repercusión en el caso de cada usuario y “evitar que a nova taxa repercuta en exceso sobre aqueles que fagan un consumo alto, sobre todo no caso das industrias”. Asimismo no quieren premiar el caso de las casas vacías, para las cuales se mantendrá el importe que abonan actualmente. Pero lo que “non se pode facer é tributar o mesmo importe a un suxeito pasivo que consume 30 metros cúbicos que un que consuma catro veces esta cantidade”, añadió el también concejal de Economía.

Viaqua es la concesionaria del servicio de suministro de agua de Cambados desde el año 1993, cuando se firmó un contrato de concesión por 50 años, informaron fuentes municipales.