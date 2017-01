El Concello prevé licitar el auditorio este año con un presupuesto que ronda los 4 millones

El proyecto del futuro auditorio de O Grove avanza a buen ritmo. El alcalde, José Cacabelos, anunció ayer durante la visita de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, al municipio, que confía en poder presentar a los vecinos y grupos políticos el proyecto del futuro auditorio en Monte da Vila en febrero y que este mismo año se pueda sacar a concurso la obra.

Unas instalaciones que acogerían no solo un auditorio sino también una sala expositiva y una escuela de música y que rondarían los cuatro millones de euros. Cacabelos calcula que el 50% de la obra esté financiada con fondos de la Diputación y para el presupuesto restante será preciso solicitar un crédito. “É un proxecto sobre o que pobo ten que decidir. Nós somos meros transmisores e esta inversión suporá non facer outras cousas”, explicó. Silva añadió que Concello y Diputación ya han firmado un acuerdo de colaboración en el que una buena parte del Plan Concellos irá destinado al auditorio. “Imos a ser parte desta realidade do Grove e e agardo ser invitada a súa inauguración, pero xa auguro a consecución de máis demandas históricas”, dijo. Y entre algunos de los proyectos que dependen de la Diputación de Pontevedra se encuentran las aceras de San Vicente. “Estamos traballando, pero ás veces os prazos son máis lentos do que nós desexamos, pero pronto estaremos aquí con novas”, explicó.

Un anuncio que llegará con “algunha mellora” y en el primer trimestre de este año, según apuntó el regidor meco. Silva visitó ayer varias de las mejoras realizadas con el Plan Concellos del pasado ejercicio en un paseo que se inició en el puente de A Toxa recorrió Beiramar con paradas en la nueva Casa Azul, sede de la Policía Local, y la plaza de abastos de O Grove, para la que la presidenta de la Diputación de Pontevedra anunció una nueva iniciativa. “A praza do Grove participará este ano no proxecto Degusta Europa no que se poderán degustar distintas tapas feitas polos alumnos do Carlso Oroza, pero con productos mercados na praza do Grove. O noso producto é o mellor do mundo e os que veñan a praza poderán degustalo”, señaló.

La visitaincluyó también la nueva oficina del CIM. “As políticas sociais van no ADN dos socialistas e dende aquí quero pedirlle a Xunta que elabore canto antes un plan integral para todos os CIM de Galicia e en especial de Pontevedra”, dijo. Para la presidenta de la Deputación, este plan permitiría garantizar que este servicio se preste “con estabilidade” y con la “garantía” de que se puedan cumplir “al 100%” y con permanencia, ya que entiende que “no puede suceder” lo que ha ocurrido en algunos ayuntamientos, en los que los recursos “varían de año a año”, disminuyendo “hasta el punto de quedar sin él”. Carmela Silva ha recordado que los ayuntamientos están prestando un servicio que es de competencia autonómica, por lo que debe ser la Xunta de Galicia quien ordene y planifique la gestión de estos centros.

Estos centros son un instrumento “fundamental” para la promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género.