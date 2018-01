El Concello prohíbe el “perigoso” paso de camiones ante el CEIP de Corvillón

El Concello ha restringido el paso de camiones de a partir de 3,5 toneladas de peso por delante del colegio de Corvillón para “reducir o perigo e o risco” que se producía debido a su paso para ir a las conserveras y depuradoras de la zona y otras incomodidades, como los embotellamientos de hasta 20 minutos que se han llegado a registrar en este punto por el estrechamiento de la carretera. También se van a colocar reductores de velocidad y el gobierno local estudiará la concesión de autorizaciones especiales para furgones y tractores de residentes.

El concejal de Obras, José Ramón Abal Varela, y el oficial de la Policía Local, Adolfo Suárez, explicaron que se trata de una demanda de la ANPA y de la directiva del centro y, de hecho, el edil Tino Cordal, como miembro del Consello Escolar, la trasladó al gobierno local.



Trámites

Según Abal Varela, se iniciaron las gestiones oportunas ante la Diputación de Pontevedra, titular de este vial que conecta Corvillón y Tremoedo, y desde finales de diciembre los vehículos de más de 3,5 toneladas tienen prohibido circular entre el cruce con los semáforos de Corvillón y el del enlace que va al puerto de Tragove, por donde deben circular ahora. Según el edil, esto le supondrá “un ou dous minutos máis e conseguimos reducir o perigo que supón o paso de camións por diante do centro”. Dos señales informan del cambio, pero ayer todavía pasaron algunos por la zona. De hecho, Suárez explicó que hasta marzo se desarrollará una campaña informativa con patrullas controlando el cumplimiento de la prohibición en ambos extremos del tramo y posteriormente “se tomarían medidas máis serias”. Y es que se trataría de un incumplimiento de la normativa de circulación.

Con todo, el Concello está dispuesto a dar autorizaciones especiales a vecinos de la zona con vehículos de estas características y también para situaciones excepcionales como es el caso de los camiones de las orquestas, teniendo en cuenta que frente al colegio está el campo de la fiesta.

Abal Varela señaló que también se instalarán dos reductores de velocidad a través del plan provincial Móvese pues también hay problemas en este sentido, según una profesora del colegio. Además no descartan habilitar una entrada alternativa al parque infantil porque la única existente desemboca justo en la carretera. “Iremos vendo porque seguramente haberá que reforzar a sinalización e ir limando detalles, pero de momento non hai queixas nin houbo ningún percance. As empresas que se poden ver afectadas foron avisadas por escrito”, añadió el edil.