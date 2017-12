El Concello propone que la derrama del polígono se abone tras las obras

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, puso ayer sobre la mesa un nuevo acuerdo a los miembros del Consejo Rector del polígono de Nantes para la recepción del parque empresarial.

No varió la cantidad de la derrama, 638.391 euros, que deberán pagar los propietarios según los metros cuadrados de su parcela, pero sí los puntos del acuerdo y la concreción de plazos.

El borrador que el Concello ha presentado al Consejo Rector incluye un calendario concreto: Dos meses para la licitación de las obras a contar desde la fecha en la que se firme el acuerdo entre Concello y propietarios; Cuatro meses para la ejecución de las obras a contar desde la fecha de adjudicación de las mismas y dos meses para que los propietarios abonen la cantidad pendiente y, posteriormente, el Concello recibiría definitivamente del parque empresarial.

En la reunión se acordó aplazar la asamblea de propietarios prevista para el 14 hasta que el Consejo Rector tenga un informe jurídico que avale la viabilidad del acuerdo. El gobierno quiere trasladar a los propietarios que esta hoja de ruta es “la mejor opción para desatascar el parque empresarial definitivamente”.

Desde el gobierno local de Sanxenxo afirman que “respetamos a los propietarios que consideran que les asiste el derecho a hacer reclamaciones judiciales. Desde luego, los informes que tiene el Concello no van en esa dirección, todo lo contrario. En cualquier caso, la hoja de ruta que proponemos no sería incompatible con esas reclamaciones si se quieren hacer”. “La decisión que tienen que tomar los propietarios es, cuál es la mejor opción para el parque desde la situación actual en adelante. Sobre lo que no se hizo en el pasado y quién es el responsable, podrá ser objeto de una reclamación, pero lo que es indudable es que no sirve para impulsar el parque, que debe ser la prioridad de las dos partes”, concluye el bipartito.