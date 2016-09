El Concello recaba apoyo de bodegas, medios y comercio para ser Ciudad Europea del Vino

El Concello de Cambados se encuentra recabando apoyos para hacer valer su candidatura al nombramiento de Ciudad Europea del Vino, que organiza la Red Europea de Ciudades del Vino (Recevín).

Hasta el momento ha pedido el apoyo y logrado ya cartas de respaldo de bodegas de toda la Denominación de Origen, de medios de comunicación, de clubs deportivos y entidades culturales, del comercio local y de varios de los concellos gallegos a los que se ha solicitado ayuda para respaldar esta candidatura.

La villa del Albariño opta al reconocimiento en la edición de 2017 y desde el Concello defienden la “oportunidade única” de esta campaña, “non só para o Concello de Cambados, senón para toda a Denominación de Orixe Rías Baixas, así como as bodegas de viño Albariño na súa promoción internacional e para potenciar o desenvolvemento da riqueza, a diversidade e os rasgos comúns da cultura do viño a nivel europeo”. Consideran que, de conseguir el título, se favorecería un “mellor coñecemento da paisaxe, a economía, a gastronomía e o patrimonio tanto do Concello de Cambados como da comarca de O Salnés”, además del “impulso” para la DO y el enoturismo en las Rías Baixas.



campañas y oponentes

El plazo para formalizar las candidaturas a este nombramiento concluye el próximo 30 de septiembre. Falta tan solo un mes y, además de Cambados, luchará por el título el municipio barcelonés de Vilafranca del Penedés, reconocida internacionalmente por ser cuna de vinos espumosos, cava y los caldos de la Denominación de Origen Penedés. “Vai ser un reto moi complicado”, valoraban ayer desde el gobierno local, conscientes de la dificultad del desafío.

Cambados ya había intentado ser Ciudad Europa del Vino en 2013, con el anterior gobierno del PP. Entonces fue Jerez de la Frontera la localidad que despojó a la villa saliniense del nombramiento. En aras de hacer la designación de ciudades lo más rotativa posible, Recevín excluirá de la competición el próximo año a España, Portugal e Italia.