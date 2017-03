El Concello recibe el plan especial para la plaza pero acusa a la Xunta de incongruente

El Concello de Cambados recibió ayer el plan especial que permitirá seguir avanzando en la tramitación para la nueva plaza de abastos de la localidad. Así lo confirmaban desde el gobierno local en una jornada en la que la alcaldesa, Fátima Abal, criticaba abiertamente a la Xunta por los pasos dados en este sentido en los últimos años.



La regidora recordó que, en 2014, el gobierno popular había impulsado un proyecto que no contaba con los necesarios informes sectoriales a favor y que incluso tuvo oposición de Patrimonio.



La Xunta “enviou un segundo plan especial no que cambia o proxecto” y que el nuevo gobierno cuatripartito llegó a aprobar en junta local. No obstante, este segundo documento contó con “informes negativos da Xunta” durante su exposición pública, lamentando la alcaldesa la incongruencia de que el mismo plan fuera enviado y rechazado por la administración gallega. “Agora chega o terceiro, en dous anos. Agardemos que á terceira, vaia a vencida”, concluía ayer Fátima Abal.