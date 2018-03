El Concello reclama a Portos que solucione los problemas de filtraciones de agua en el mercado

Las diferencias entre el Concello do Grove y Portos de Galicia continúan agravándose. El alcalde, José Cacabelos, reclamó ayer públicamente a al órgano autonómico que se haga cargo de los graves problemas registrados en el mercado municipal a raíz de unas obras realizadas en 1986, momento en el que se desmunicipalizó la lonja de contratación y se realizó una división física del inmueble. El alcalde señala que durante las obras de mantenimiento de la lonja de contratación realizadas, “Portos non tivo en conta ao inmoble anexo e producíronse notables desperfectos nos espazos que antes comunicaban os dous edificios. O Concello do Grove tivo que facerse cargos dalgúns deles, pero siguen persistindo problemas máis graves derivados do mal estado na unión da cuberta” e incide en que. “a entrada de auga e deterioro desas zonas tense visto agravado co paso do tempo e supón hoxe en día un problema no uso diario do edificio do mercado. Os traballadores e traballadoras teñen que acceder por corredores de servizo inundados e nun estado lamentable”.

Cacabelos achaca la postura de Portos a un “comportamento discriminatorio e claramente político para castigar ao goberno local, pero está afectando aos veciños do Grove”.

Cabe recordar que fue en agosto de 2017 cuando Portos de Galicia se pone en contacto con el Concello para comunicarle el fin de la concesión municipal tras cumplirse el plazo de los 30 años y meses después la posibilidad de renovación con unas nuevas cláusulas que el gobierno tildó ya en su momento de abusivas. Y es que pasó de pagar 1.200 euros anuales a 20.948 más un 2% del negocio desarrollado a lo largo del año a partir de este ejercicio.

“Unha vez máis a entidade portuaria actúa como a maior máquina recadadora da Xunta de Galicia. Os ingresos que realizan grazas ás abusivas taxas recadadas no Grove co edificio do Mercado Municipal, edificio do Concello, do Xulgado e, por suposto, todas as actividades realizadas na Praza do Corgo ademais das taxas privadas ás terrazas de Beiramar non se reverten de absolutamente ningunha forma no Grove”, reprocha el regidor que también asegura que se trata de “fondos que se sacan dos orzamentos municipais sen que supoñan nin o máis mínimo beneficio para os veciños e veciños da localidade. O feito agrávase se temos en conta, ademais, que é o Concello do Grove o que se fai cargo da limpeza e mantemento da zona, así como das obras realizadas nos últimos meses en Beiramar e as proxectadas fronte a Confraría son sufragadas polo municipio”.