El Concello recurre al INEM tras numerosas bajas en la Bolsa de Emprego de la Festa do Marisco

A apenas un día de que dé comienzo la Festa do Marisco en O Grove, la falta de personal amenaza el desarrollo normal de la cita gastronómica. El Concello ha tenido que recurrir al INEM para tratar de lograr el personal necesario en cada uno de los puestos requeridos. “Estos son los problemas derivados de no aceptar voluntariado. Se nos complica contratar personal y cubrir los puestos. Espero que lo podamos resolver esta semana, pero no es fácil”, explicó ayer el regidor, Jose Cacabelos.

La rebaja en el remuneración por día, al descontar la seguridad social, ha hecho que muchos inscritos hayan dejado la plaza vacante. Aseguran, fuentes consultadas, que si antes de la Bolsa la jornada se pagaba a 50 euros por día ahora tan solo a 33 euros. “É pouco porque se traballa moito durante a festa. A xente gaña máis cunha voda que coa Festa do Marisco”, explica uno de los inscritos en la Bolsa de Emprego.

El plazo de inscripción para la Bolsa de Emprego se cerró el pasado mes de junio con personal para distintas áreas: Limpiador, montaje eléctrico, carpintero, ayudante de cocina, responsable de almacén, cajero, atención al público y cocinero.

Sin embargo, las bajas de última hora ha obligado al Concello do Grove a realizar una nueva selección ayer por la mañana en el centro social de la tercera edad con personas apuntadas en el INEM.

Algunos de los puestos requieren una especialización y no está resultando sencillo encontrar el perfil adecuado. “Todavía nos faltan seis persoas para ter o plantel completo”, incidió ayer el regidor, José Cacabelos. l