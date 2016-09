El Concello renovará su parque móvil con parte de la inversión provincial para la Plaza

El Concello destinará los 200.000 euros aportados por la Diputación para la nueva Plaza de Abastos a asfaltados, mejora de servicios, eficiencia energética y a la renovación de una media docena de vehículos del parque móvil, cuya antigüedad provoca un “custe moi elevado” en mantenimiento. Y es que la inversión debe ejecutarse antes del 31 de diciembre o se perderá, porque la obra del mercado no empezará este año.

El proyecto de la Plaza está a la espera del plan de usos portuario y no estará listo para el presente ejercicio. Con el objetivo de no perder la aportación provincial, el cuatripartito ha decidido invertir el dinero en otras necesidades. Una de ellas será la renovación de cuatro o cinco furgonetas del departamento de Obras y Servicios, un camión grúa para electricista y un coche de la Policía Local con una inversión de unos 60.000 euros. Según el concejal de Obras, José Ramón Abal Varela, “teñen moitos anos e os custes de mantemento son moi elevados”. Además, en el caso del patrullero es un modelo de la casa Saab “carísimo” de mantener.

El cambio se hará por vehículos de segunda mano, pero “en condicións óptimas” y, en función del gasto que se vaya realizando, no descartan adquirir una pulidora para los suelos de los colegios y una limpiadora manual de aceras. De lo que está seguro el concejal es de que la operación se “amortizará rápidamente”.

Otro de los destinos de los 200.000 euros que la Diputación aportó para el nuevo mercado y que deben ejecutarse antes del próximo año, será el asfaltado de tramos de caminos en las parroquias y el centro urbano por unos 100.000 euros; y 30.000 euros se dedicarán a sustituir bombillas del alumbrado público por otras Led, contribuyendo a que avance el plan municipal de reducir durante esta legislatura la factura en un 25%.



cerca del objetivo

Según el también segundo teniente de alcalde, es posible que el objetivo se alcance antes, en noviembre. “Vamos polo bo camiño e o asesor enerxético está realizando un traballo brillante”, añadió. Abal indicó que quieren alcanzarlo lo antes posible porque supondrá un ahorro en la factura global de 100.000 euros al año, que “se poderán destinar a servicios sociais, obras... Os recursos do Concello son os que son e temos que buscar a forma de intentar facer o máximo co que temos, e a xestión dos recursos é clave nisto”, explicó.