El Concello renueva el reglamento de la plaza ante las críticas del PP por “manipulación”

El Concello de Cambados llevó a aprobación al Pleno de anoche el nuevo reglamento de funcionamiento de la plaza de abastos. La sesión fue seguida por un buen número de placeros, que incluso solicitaron un turno de palabra.

El texto, con todo, causó ayer debate político, incluso antes del inicio de la reunión de la Corporación. Desde el PP aseguraban este jueves que siempre habían defendido la opción de renovar la concesión a los vendedores. Porque ese era, justamente, una de las principales novedades del reglamento. No obstante, los populares acusaron al cuatripartito de “manipular e terxiversar”.

Lamentaron que el gobierno convocase una reunión con el sector “sen invitar ao Partido Popular” y responsabilizan por ello al grupo de gobierno de “terxiversar a nosa opinión” ante los placeros.

Desde el gobierno explicaban también antes del Pleno que este reglamento permitirá la transmisión de concesiones, renovaciones y cambios de titularidad, por ejemplo, en favor de un familiar.

En eso coinciden y aprueban los populares, que señalan que antes del cambio en el ejecutivo se firmara un acuerdo con el sector para la renovación automática de los puestos. “En varias xuntanzas”, añaden, se les habría comunicado que “do mesmo xeito que se renovaron por 25 anos as concesións das bateas cando Feijóo chegou ao goberno autonómico”, existía ese compromiso con los comerciantes de la plaza.

En todo caso, el texto lo presenta ahora el cuatripartito y no todos los puntos son del agrado del grupo opositor. Consideran que el documento puede dejar la puerta abierta “a que un grupo empresarial se poida facer co control da maior parte da comercialización dos postos”. Desde el ejecutivo, en cambio, se defiende que las medidas contempladas van justo en sentido opuesto, para permitir la renovación de las concesiones en favor de los placeros.

A mayores, el texto sometido a votación incluye actualizaciones de apartados como la limpieza en el edificio y revisión de horarios, entre otros aspectos.