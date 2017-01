El Concello saca a concurso por 425.240 euros el servicio de limpieza

El Concello do Grove saca a concurso por 425.240 euros el servicio municipal de limpieza de edificios municipales que incluye tratamientos plaguicidas. En el pliego de condiciones se recoge también que el contrato, en principio de dos años, podrá ser prorrogado por un año más antes del vencimiento del mismo.

Las instalaciones municipales que se incluyen dentro del contrato son un total de veinte. Así se incluyen los edificios educativos: Valle-Inclán, As Bizocas, Conmeniño, escuela Infantil Monte da Vila, y la Escuela Infantil de Rons. También las instalaciones deportivas: Pabellón de deportes de Monte da Vila, pabellón de Deportes Náuticos, Campo de Fútbol Monte da Vila, Campo de Fútbol de As Lampáns, Pabellón de Conmeniño y Pabellón Nuevo del Monte da Vila. Aparece también en el pliego de condiciones la sede de la Policía Local, la oficina de Turismo, el centro de la tercera edad, el local del SPAD, el centro de Servicios Sociales de Lordelo, las casas de Cultura de O Grove y San Vicente; el edificio administrativo, el Concello, Vellos Tempos, el almacén municipal, la escuela de música, el taller formativo de Paredes y la escuela de verano.

En las ofertas y en los precios aprobados están incluidos todos los gastos (directos o indirectos) que la empresa adjudicataria deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, seguros, instalación, transporte y desplazamiento del personal a su cargo, tasas y toda clase de tributos, excepto el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y cualquier otro que pudiera establecerse o modificarse durante la vigencia del contrato sin que, por lo tanto, puedan ser repercutidos como partida independiente del precio establecido, excepto lo impuesto sobre el valor añadido (IVA).

En cuanto a la forma de pago, la empresa adjudicataria tendrá derecho al abono del precio de los servicios efectivamente realizados de acuerdo con las condiciones fijadas en el contrato. El pago se realizará tras la entrega de la factura por mensualidades vencidas. Los pagos requerirán las comprobaciones previas por los servicios municipales, y se harán por meses vencidos, rateando los precios de base anual que constan global y por centros en el presente pliego.

Entre las mejoras a aportar por las empresas se puntúa de manera especial la limpieza de graffitis debido al importante número de pintadas en el municipio. Y es que se valorará hasta 15 puntos si la empresa está dispuesta a borrar hasta 600 grafittis al año sin dejar rastro “independientemente de su tamaño y en cualquier superficie”.