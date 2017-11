El Concello sopesa acoger un espacio para la juventud en el edificio de los profesores

La concejala de Educación e Xuventude, Pilar Galiñanes, reveló durante el pasado Pleno ordinario un nuevo posible uso de la casa de los profesores del colegio Rosalía de Castro como espacio para la juventud. Fue a raíz de una moción presentada por Esquerda Unida en la que se proponía para tal fin la escuela infantil de Monte da Vila y que fue aprobada por mayoría con la abstención del goberno, cuando Galiñanes señaló que la idea “a medio prazo” es habilitar en el edificio de la Rúa Conchases un espacio juvenil, pero para ello están esperando su desafectación desde el pasado 15 de septiembre. En el caso de que aquí finalmente no se pueda llevar a cabo, ya que es consciente de que la mejora de las instalaciones debería ser importante, el gobierno tiene un plan B: El actual centro de salud.

Galiñanes explicó que “a escola de Monte da Vila é moi pequena e non a vemos apropiada para ese uso” y pidió al edil de Esquerda Unida, Xan Lamelas, que retirase la moción, pero sus argumentos no convencieron al izquierdista. “Di que estas instalaciones están mal e as dos profesores que xa dixeron en máis dunha ocasión que están en ruina parécelle unha mellor idea. Non se sostén”, advirtió Lamelas.

Torre de Escuredo

También se aprobó, aunque con la abstención del Partido Popular, la moción presentada por el edil de Partido Galeguista Demócrata , Félix Lamas, sobre la recuperación de la Torre de Escuredo como parte del patrimonio cultural meco. El popular Miguel Pérez considera inviable su recuperación debido “ao mal estado no se atopa o inmoble”. El regidor José Cacabelos apuntó que en su anterior etapa de gobierno se había avanzado un convenio con la familia que aprobaba Patrimonio, “pero finalmente non se levou a cabo”.