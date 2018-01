El Concello tramita una modificación en el núcleo Major-Pragueira que salva de la piqueta a al menos tres viviendas

El Concello de Sanxenxo ha iniciado los trámites ante la Xunta de Galicia para la Modificación puntual nº 9 del PXOM para la delimitación del núcleo rural Major-Pragueira y que salvaría de la piqueta tres viviendas, dos sobre las que pesa ya una orden de derribo y otra pendiente de una demolición parcial. El trámite beneficiaría en total a unas cuarenta viviendas ubicadas ya en este núcleo y abriría la posibilidad de edificar en otras 62 parcelas.

El ámbito de actuación abarca una superficie bruta de las parcelas de 83.448 metros cuadrados además de los 10.441 metros cuadrados de superficie de los viales existentes, que supondría una superficie total del ámbito de 93.889 metros cuadrados.

Apelando a un nuevo marco legal y a la inseguridad jurídica de propietarios de casas o parcelas ubicadas en este entorono, el Concello de Sanxenxo incide en que la modificación se encamina a reconocer como Suelo de Núcleo Rural el área anexa al Suelo Urbano de Major, dentro de un ámbito clasificado de Suelo Urbanizable No Sectorizado y de Suelo Rústico de Protección de Costas, todo ello con el objetivo de que el planeamiento recoja la realidad física de esta área, “en atención a su condición reglada de Suelo de Núcleo Rural, respecto de la que se ha constatado que reúne las exigencias y condiciones para ser clasificado como Suelo de Núcleo Rural de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 2/2016”. En el texto de la modificación, el equipo redactor apunta que el núcleo de Major fue identificado y reconocido como tal por los redactores del planeamiento y figuraba como suelo urbano consolidado en el documento que se aprobó inicialmente en el año 2002, sin embargo, en la aprobación definitiva del PXOM no se recogió. “Una incoherencia”, según el texto de la modificación, que debe ser corregida. El planeamiento dejó un vial previsto para el suelo urbano de Major-Pragueira, pero con la reducción del suelo urbano que se produjo entre la aprobación provisional y la definitiva del PXOM, ese vial ha quedado sin salida. Dentro de esta Modificación Puntual, el Concello de Sanxenxo propone dar continuidad a dicho vial para una “mejor articulación de las conexiones dentro del núcleo y entre éste y los viales principales”.

La Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio acordó el pasado 24 de enero sacar a consulta pública tanto la propuesta de modificación puntual como el documento de evaluación estratégica.l