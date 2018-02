El concurso de filloas tiene nuevas campeonas y las comparsas animan hoy el Entroido cambadés

Cambados vivió ayer su jornada carnavalesca más dulce con el concurso de filloas; una cita que ya se ha convertido en todo un clásico de estas fechas. Además, este año hubo nuevas ganadoras en la categoría de la “sartén más rápida”. El equipo formado por Andrea Bugallo Rey y María Piñeiro Daporta se llevaron el trofeo y los 100 euros correspondientes por elaborar 44 en media hora. Además, acudieron disfrazadas, dándole un plus a la competición. De este modo rompieron cuatro años de victorias consecutivas del tándem de Catrelo, Cores-Durán. En la categoría de las más sabrosas, el galardón fue para Rosa Pillado Domínguez y Lucía Blanco Martínez, abuela y nieta, que recibieron la misma cantidad y los aplausos del jurado y los asistentes al certamen, que no dejaron ni las migas. Como siempre, esta cita gastronómica siempre es muy exitosa y las plazas habilitadas para poder participar se agotan rápidamente. Son un total de 10 y el Concello no se ha planteado aumentarlas por una cuestión de logística, aunque siempre elabora una lista de reserva. Cabe recordar que la Concellería de Cultura entrega una gratificación de 60 euros a cada participante que no obtenga un premio.

El salón de Peña también acogió ayer el baile de disfraces organizado por la Cofradía de Pescadores San Antonio, la Asociación Cambados Zona Centro y el Concello y no faltaron los premios. Así, los mejores disfraces individuales se llevaron 50 euros, la pareja otro de 100 y el grupo más divertido, uno de 150 euros; todos ellos en vales de compra a gastar en comercios cambadeses.



Un total de tres agrupaciones

Y el Entroido cambadés continúa hoy con el concurso de disfraces de adultos, que arrancará a las 17 horas en la Praza do Concello, y el Concurso de Comparsas, a partir de las 18 horas en Peña. El Ayuntamiento implantó este festival hace tres años pero la participación es escasa y nunca se cubren las 10 plazas habilitadas. De hecho, participarán tres grupos y algunos ya ofrecieron sus composiciones estos días por las calles de la capital del albariño y, aunque pocas, los que ya las han visto garantizan las risas a costa de la política local y otros temas.