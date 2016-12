Condenan a un banco al pago de 11.000 euros a una clienta que compró subordinadas

El Juzgado Número dos de Cambados ha condenado a la entidad financiera Abanca de Sanxenxo al pago de 11.019, 36 euros a una clienta tras declarar nula la compra de obligaciones subordinadas durante 2003 y 2004. Contra el fallo no cabe ningún tipo de recurso. La demanda fue presentada por la denunciante el pasado mes de marzo a través del despacho Bruber Avogados y en ella que se solicitaba la nulidad por error en el consentimiento de las órdenes de adquisición de obligaciones subordinadas.

La denunciante, una vecina de Vilagarcía, alegó que en ningún momento se facilito por la entidad financiera información clara y comprensible del producto financiero suscrito y que el demandante no poseía especiales conocimientos financieros “confiando siempre en los consejos y recomendaciones de la entidad bancaria”.

En todo momento, la denunciante alega que nunca tuvo conocimiento de la adquisición de obligaciones subordinadas creyendo que realizaba operaciones financieras seguras y sin riesgo.

La entidad bancaria alegó la caducidad de la acción ejercitada y que el error argumentado por la demandante carece de base alguna “pues los firmantes tienen estudios superiores por lo que no es posible la confusión en relación al producto financiero suscrito”. Un argumento que no comparte la jueza que considera “inadecuada y claramente insuficiente” la información prestada por la entidad demandada quién “ incumpliendo su deber legal de dar una información imparcial, clara y no engañosa, provocó un error invalidante del consentimiento de la contratante”.

Por otra parte, al igual que ocurre con la entidad bancaria demandada, la denunciante deberá devolver lo que hubiera recibido en concepto de intereses obtenidos por el producto financiero cuya contratación se declara nula, así como por el canje efectuado y por la venta de los valores de los que era titular o de los que es aún titular.

Finalmente, la jueza condena también a la entidad bancaria de Sanxenxo al pago de las costas procesales al considerar que se trata de “una consecuencia legal de la estimación de los solicitado por la denunciante” que solicitó la nulidad de la compra de las preferentes.