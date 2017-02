El Consorcio trabaja en un plan para frenar la “fuga” de clientes a las grandes ciudades

La nueva directiva del Consorcio do Comercio do Salnés trabaja en un nuevo proyecto para frenar la “fuga” de clientes a las áreas comerciales de las grandes ciudades mediante la modernización y mayor profesionalización del sector, además de acciones como la creación de una guía turística, una web y una sede propia, para atender a los socios, así como una nueva campaña publicitaria para fomentar las compras en el pequeño comercio.



La idea fue presentada ayer por el recientemente elegido presidente de la entidad, Juan Rey, al delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, en una reunión en su despacho. El objetivo del encuentro era presentarse y darle a conocer las actuaciones que pondrán en marcha en los próximos meses y estudiar también vías de colaboración.



eje principal: el turismo

El turismo será fundamental en este nuevo proyecto porque “estamos a falar dun dos principais reclamos e valores dos concellos deste área que contan cunha riqueza paisaxística e histórica, ao que se debe unir tamén as múltiples festas declaradas de interese turístico que existen”, explicó Rey. De hecho, el presidente señaló que si a esto se le suma “unha hostalería de calidade e un comercio potente, estamos seguros de poder competir con outras comarcas como destino turístico, o cal redundará nunha mellora económica para o conxunto da poboación”.



Con todo ello quieren conseguir revitalizar la comarca en cuanto a estos sectores y como principal objetivo fomentar la compra en el comercio de proximidad con su modernización y profesionalización. Rey explicó que “o estamos intentando é frear a fuga de clientes do Salnés cara a outras áreas comerciais como son Pontevedra, Vigo ou Santiago, e para iso cremos que é necesario fomentar entre os nosos comerciantes e hostaleiros unha nova forma de entender o proceso de compra cunha maior atención e unha maior modernización dos negocios”.



a corto plazo

Además quieren poner en marcha actividades y campañas que transmitan el valor del pequeño comercio. Así, a corto plazo pondrán en marcha acciones en las que ya están trabajando como la creación de la guía turística, una página web, una campaña publicitaria y la consecución de una sede estable donde atender a los asociados y centralizar sus servicios.



El Consorcio está formado por las asociaciones de comerciantes locales como son Zona Aberta de Vilagarcía, Vilanova Centro, Corazón de Meaño, la Asociación de Empresarios da Illa, la Asociación Profesional de Comerciantes de Ribadumia, Entretendas de Sanxenxo y Zona Centro de Cambados, de la que es presidente Rey. De hecho, a la reunión también acudieron su gerente, Javier Pazo, y el secretario, Bruno Somoza. Con todo, algunas entidades no tienen actividad o a penas la tienen y Rey también quiere dinamizarlas.