Contratan la sustitución de la polémica cubierta del pabellón del IES Cabanillas

La Xunta de Galicia ha adjudicado por 241.916 euros una actuación en el IES Cabanillas de Cambados que incluirá mejoras eléctricas en el sistema de iluminación y el cambio de la polémica cubierta de su pabellón, que arrastra un problema de goteras y filtraciones que impide su uso en época de lluvia.

El contrato se adjudicó a la empresa Construcciones Abal SA, sociedad que se hizo cargo también de las últimas mejoras en el centro San Tomé, donde se crearon nuevos baños. La actuación contará con un plazo máximo de ejecución de dos meses y se espera que pueda quedar concluida este mismo año, con trabajos que arrancarían en otoño.

El concejal de Educación y Cultura, Víctor Caamaño, explicaba ayer que la obra contempla el cambio de la cubierta después del fracaso de las dos intervenciones de reparación acometidas por la adjudicataria de la última reforma del pabellón, labores que no lograron acabar con el problema de las humedades.

Aquel proyecto de mejora integral del pabellón se ejecutó por parte de la Diputación en el último tramo del gobierno de Rafael Louzán y el resultado había motivado dos visitas institucionales en 2015: La primera con el gobierno provincial aún del PP y la segunda ya con Carmela Silva al frente del ente pontevedrés. Se había invertido alrededor de 800.000 euros en este recinto y en mejoras para el campo de fútbol de O Pombal. Pero las primeras lluvias, revelaron el problema: La cubierta metía agua, que caía hasta la pista, comprometiendo el firme y creando problemas de condensación que impedían la práctica deportiva.



agotada la garantía

El proyecto inicial apenas abordó actuaciones en el tejado. De hecho, desde el Concello estiman que de los 400.000 euros invertidos en el pabellón solo unos 600 se destinaron al capítulo de la cubierta, por lo que criticaron la falta de previsión del anterior gobierno provincial.

Detectados los problemas de humedad, se requirió a la empresa que ejecutara la reforma, que efectuó hasta en dos ocasiones reparaciones en el tejado a cargo de la garantía. No obstante, la mercantil terminó alegando falta de obra en la cubierta en el proyecto inicial, lo que limitaba a su vez las posibilidades de responder por garantía en esta estructura. Ya a finales de abril se conocía que la empresa no volvería a afrontar más parches en el tejado, con lo que el Concello inició trámites ante Educación para una reparación integral, que la Xunta terminó aceptando y contratando.