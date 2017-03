El convenio de la piscina cambadesa lleva a Durán a pedir la dimisión de Javier Dios

El alcalde vilanovés, Gonzalo Durán, pidió ayer públicamente la dimisión del concejal y diputado socialista Javier Dios, a quien acusa, junto a la institución provincial, de “estar riéndose de los vecinos de Vilanova”.



El regidor lanzó la acusación tras conocer la firma del convenio que esta misma semana formalizó la presidenta provincial, Carmela Silva, con la alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, para la futura reforma integral de aquella piscina. El anuncio fue tomado por Durán como una provocación a Vilanova: “No han pasado ni quince días desde que en el Pleno provincial se nos dice por el PSOE y el BNG que la Diputación no estaba para pagar piscinas municipales”, rechazando una moción popular para crear un convenio específico para la construcción de una en Vilanova y comprometiendo ahora cerca de 851.000 euros del ente provincial para el caso de Cambados.



“¿Que los convenios solo se hacían en la época del PP en la Diputación? Es un mentiroso y no tiene vergüenza ni dignidad. Esto es impresentable”, cargó Durán. El primer edil añadía que “con todo el derecho del mundo, que se haga la piscina en Cambados”, pero reclama explicaciones públicas a Javier Dios sobre su voto negativo como diputado a la financiación en favor del proyecto de Vilanova.



“Le pido públicamente que dimita o que deje el PSOE y se haga independiente”, pero considera que “no puede seguir en el partido de Carmela Silva después de lo que le hizo a este pueblo”. “Todos nos hemos tenido que enfrentar algunha vez a nuestro partido, se jura defender a los vecinos, no al partido”, insistió.