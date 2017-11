Convocan una concentración contra la instalación de una antena telefónica en Os Caeiros

La instalación de una antena de telefonía para mejorar la conexión a internet en la calle Os Caeiros ha despertado gran recelo entre los vecinos que incluso han iniciado una recogida de firmas y convocan una concentración para el próximo miércoles, a las 19 horas ante la Casa Consistorial. El objetivo es que la empresa retire este proyecto que ahora mismo se encuentra paralizado en el Concello a la espera de informes técnicos y jurídicos sobre la licencia de obra solicitada.

La alcaldesa, Fátima Abal, se reunió ayer con una veintena de cambadeses contrarios a la antena por los efectos que sobre la salud pueda tener. “Estamos de parte dos veciños e intentaremos por todos os medios que no se instale, de feito, estanse explorando todas as vías legais, buscando sentencias en contra desta infraestructura e toda a información posible”, señaló la regidora. Y es que existe preocupación porque se colocará en el mismo entorno del IES Francisco Asorey y la alarma ha llegado incluso a los padres del CEIP San Tomé, así como a las guarderías de esta zona y la escuela de A Pastora.

Informes

Tanto es así que algunos padres han empezado a recabar firmas para tratar de frenar el proyecto, que se empezó a ejecutar sin el preceptivo permiso municipal, y se ha convocado una gran concentración para evitar que se retome su instalación.

La alcaldesa explicó que no disponía de licencia municipal y el Concello paralizó los trabajos. No pudo calcular cuánto se tardará en contar con los informes precisos sobre la petición de permiso de Orange, la compañía solicitante, pero explicó que actualmente uno de los funcionarios competentes se encuentra de baja, con lo cual “se vai dilatar un pouco”. Con todo, y aunque insistió en que “estamos de parte dos veciños”, explicó que si la firma cumple con todos los requisitos no podrán denegarle el asentamiento.

Las compañías siempre han defendido este tipo de instalaciones haciéndose eco de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad donde señalan que estas emisiones no tienen efectos adversos sobre la salud de las personas. Sin embargo, no dejan de despertar recelos entre la población.

En este caso, la compañía ha alquilado un terreno en la calle Os Caeiros para colocarla como parte del proyecto “Escuelas Conectadas para Galicia” que permitirá que más de 1.200 centros de primaria y secundaria de la comunidad autónoma dispongan de conexiones de internet de 100Mbps.

Por su parte, el propietario de la parcela también se ha posicionado del lado de los vecinos e incluso intentó rescindir el contrato, pero no le ha sido posible. De hecho, estos días se lamentaba de la situación e incluso habló con los cambadeses que se empezaron a movilizar por el tema para conocer sus inquietudes. l